Добро возвращается сторицей

— Олег Алексеевич, у нас стало доброй традицией встречаться с вами перед большими культурными, экономическими событиями. Два пандемийных года, 2020-2021, мы жили без массовых мероприятий. Сейчас их с каждым месяцем становится больше. Как это сказывается на жизни республики?

— Во время пандемии у правительства республики были одни задачи, сейчас жизнь входит в привычное русло. Возвращаются и мероприятия с участием большого количества людей. Мы все соскучились по общению, по дискуссиям различного рода, во время которых находятся решения возникающих вопросов. Сейчас жизнь требует от нас активного движения и главное — активных действий. Нам нужно не заскакивать в последний вагон, а начинать двигаться еще до того, как тронется основной локомотив, — это очень важно, чтобы находиться в авангарде и попасть на гребень волны.

— Сразу после празднования Дня Победы вы встретились с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, затем — с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Это новая межрегиональная дипломатия Олега Николаева или встречи планировались раньше, но пандемия мешала осуществить задуманное? Расскажите об итогах поездок.

— Несмотря на то что во время пандемии сложно было очно встречаться с руководителями других регионов, поиски взаимодействия были. В течение 2021 года, когда были сложности с поставками кислорода, Татарстан нас очень поддерживал, не подводил с поставками. Кислород был крайне необходим в больницах, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь людям, которые в ней нуждались.

Надо помнить, что у нас общие, глубоко идущие корни, та же Волжская Булгария — это наша общая история. И здесь надо исходить из того, что мы — ветви одного растения, которые питаются из одних корней. Кроме того, мы — соседи, и как соседи мы экономически давно уже переплетены. И главное, что на территории Татарстана чуваши локально проживают в большом количестве. Там более ста тысяч чувашей. Они комфортно себя чувствуют и активно участвуют в развитии Республики Татарстан.

Поводом для содержательной встречи стали страницы истории Великой Отечественной войны, когда наши предки строили Волжский оборонительный рубеж, который состоял из Сурского рубежа и Казанского обвода. Надо сказать, мы детально и очень глубоко погрузились в эту историю. Многие регионы не продвинулись настолько. В Татарстане многое сделали для увековечения памяти, но там не было такого патриотического марафона, направленного на молодежь. Мы в ходе этого марафона охватили около трех с половиной тысяч молодых людей. Примечательно, что когда молодые люди слушали лекции, пели патриотические песни, у них в руках не было гаджетов, они лежали в карманах…

Мы поговорили про развитие экономики, про наши будущие кооперационные связи в области промышленности, сельского хозяйства. И главное, скрепили это все культурными, духовными ценностями. В Ульяновске было то же самое. Мы еще в прошлом году с губернатором Ульяновской области договаривались переподписать соглашение, которое требует актуализации. Оно было подписано в 1990 году. И так удачно совпало, что мероприятия прошли одно за другим. В Казани прозвучала патриотическая тема, связанная с Сурским рубежом, а в Ульяновской области открыли памятник чувашскому алфавиту. В это же время проходил традиционный Акатуй. Мы достаточно широко охватили и укрепили наши отношения.

В стране сейчас много делается для того, чтобы выстроить командную работу. Мы часто встречаемся на площадках Государственного Совета РФ, руководителем которого является Президент страны Владимир Владимирович Путин. И во время этих мероприятий проводится большое количество коммуникаций, направленных и на командообразование, и на обсуждение содержательных предметных вопросов, которые касаются каждого региона.

— Олег Алексеевич, в поездке у журналистов было ощущение, что руководители регионов искренне рады вам. Что встреча была не просто для протокола и все проходило в очень доброй обстановке.

— В стране сейчас много делается для того, чтобы выстроить командную работу. Мы часто встречаемся на площадках Государственного Совета Российской Федерации. Как вы знаете, руководителем этого госоргана является Президент страны Владимир Владимирович Путин. И во время этих мероприятий проводится большое количество коммуникаций, направленных и на командообразование, и на обсуждение содержательных предметных вопросов, которые касаются каждого региона. Ведутся дискуссии, споры. И, несомненно, мы друг друга чувствуем, понимаем, у нас достаточно хорошо выстроены отношения. Сказываются и общая история, и официальные коммуникации, но главное — желание усилить все это дополнительными действиями вызывают искренние эмоции и отношения.

— В апреле Вы заявили, что республика возьмет шефство над Донецким электротехническим заводом. В сети появились высказывания, что республике самой нужна помощь, а вас обвинили в популизме. И вот на прошлой неделе на Донбасс выехал «десант» во главе с министром промышленности и энергетики для установления этого самого шефства. Расскажите, чем мы действительно поможем заводу в ДНР? И часто ли вас обвиняют в популизме?

— Признаюсь честно, для меня публичная сторона деятельности — та составляющая, которую я не очень люблю. Я человек, с детства привыкший работать. Вот поручили мне конкретное дело выполнить в срок — сделал. По такому принципу и работаю. При этом абсолютно нормально отношусь к критике, особенно если она содержательная. Конечно, обращаю внимание, когда в чем-то обвиняют, но стараюсь концентрироваться на своих целях — для чего запускается тот или иной процесс.

Возвращаясь к Донецкой Народной Республике, отмечу, что вся страна сегодня нацелена помочь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Чуваши — это народ, который живет в многонациональной семье Российского государства, и во все времена на нас можно было положиться. Будь то Великая Отечественная война, индустриализация, всесоюзные стройки — чувашский народ всегда оставался надежным партнером в решении важных задач, которые стояли перед страной. Поэтому как мы можем остаться в стороне сегодня? Несомненно, в числе первых мы заявили о том, что поддерживаем решения Президента и окажем помощь населению ДНР в меру своих сил и возможностей.

— Причем уже на следующий день после начала спецоперации вы провели пресс-конференцию…

— Совершенно верно. Но ключевой момент здесь в том, что мы оказываем поддержку в меру своих сил. Не ради того, чтобы о нас хорошо подумали, а искренне желая помочь, при этом чувствуя себя уверенно и комфортно. Отправлено более 250 тонн гуманитарного груза несколькими партиями. Работа идет последовательно, из добрых побуждений, мы никого не заставляем и не напрягаем. До сих пор восхищаюсь поступком жителя Алатыря, который, находясь в преклонном возрасте (94 лет!), пожертвовал более 400 тыс. личных сбережений, чтобы помочь людям. Вот что вдохновляет.

Сейчас мы видим, что дела в ДНР потихоньку налаживаются, теперь нужно восстанавливать жизнь, и, конечно, необходима надежная инфраструктура. А чем сильна Чувашия? Прежде всего, электротехническим комплексом. Мы тут же собрались с предприятиями, выяснили, что можно сделать. Решили отправить оборудование для быстрого восстановления энергоресурсов. Далее, оценив свои возможности, поняли, что можем взять шефство над заводом. Здесь мы говорим не только о выпуске аналогичной продукции, но и о рабочих местах и решении вопросов, связанных с бытом людей и развитием социальной сферы.

Для того и отправили туда целую делегацию — министра промышленности и руководителей предприятий электротехнического кластера, чтобы они на месте посмотрели, оценили ситуацию и выработали меры поддержки. Это и шефство, и помощь в запуске производства, налаживание кооперационных связей, обучение кадров и сопровождение.

В ближайшее время наши специалисты поедут на Донбасс, будем помогать восстанавливать производство. Планируем обучать кадры как в Чувашии на площадке Чувашского госуниверситета, так и на месте в Донецкой Народной Республике. Естественно, на этом не остановимся. Будем двигаться дальше и искать варианты участия наших предприятий по другим перспективным направлениям. Например, видится целесообразным подключить концерн «Тракторные заводы», потому что в ДНР много шахт, и там нужна техника.

Все, о чем я рассказываю, важно и нужно не только как наша реальная поддержка Донбассу. Уверен, эта история получит продолжение и сама собой начнет развиваться. Ведь как говорят в народе — что посеешь, то и пожнешь. Если мы сейчас помогаем и поддерживаем, добро возвратится нам сторицей. Посеем зернышко — вырастет целый колос. То же самое будет происходить и с нашим отношением к жизни.

— Кстати, а ведь электротехнический кластер в Чувашии сложился в том числе и благодаря тому, что в годы Великой Отечественной войны в Чебоксары были эвакуированы некоторые производства. Из Украины к нам переехала часть Харьковского электромеханического завода, на базе чего возник наш электроаппаратный. А теперь ЧЭАЗ и другие предприятия помогают Донбассу…

— Именно так. Только сейчас речь идет не об эвакуации завода, мы приходим туда со своими компетенциями и новыми технологиями, конкурентными в мире.

— Немного о проблемах. Мы активно сотрудничаем с Центром управления регионом и внимательно следим, какие людей волнуют вопросы. Одна из болезненных тем сейчас — реконструкция улицы Гражданской в Чебоксарах. Что с ней не так? Почему в начале мая медленно шли работы? Подрядчику не доплатили, или подрядчик самовольничает?

— Сложностей по проекту возникло немало. Прежде всего, много неожиданностей «вышло из-под земли», что просто не могло быть предусмотрено в проектно-сметной документации. Она оказалась не просто сырой, а не соответствующей действительности. Проектно-сметная документация не только нуждалась в исправлении, но и во многом усложнилась, появились неучтенные виды работ. Тут трудно винить подрядчика. Но в настоящий момент, как раз за счет совместной с ним работы, а также взаимодействия с контролирующими и надзирающими органами, экспертизой, удалось найти четкое понимание, где какие есть проблемы, как их решить и какой объем работ надо выполнить.

Радует, что отклики горожан стали более позитивными. Люди говорят, что работа закипела, что подрядчик работает и в выходные дни. Главная задача в этом году — достроить объект, чтобы улица Гражданская стала современной, чтобы проблемы, которые там раньше имелись, а их было немало из-за отсутствия ливневой канализации, несоответствия дороги современным требованиям и так далее, ушли, наконец, в прошлое.

— В этом году пройдут выборы в новые муниципальные округа. Чего вы ждете от сентябрьского голосования: обновления муниципальных команд, укрепления существующих?

— И того, и другого. Совместная работа исполнительной и законодательной власти, муниципальных органов исполнительной власти уже дает свой результат. Мы видим, что все больше людей включаются в процесс управления республикой, а самое главное — участвуют как в выработке решений, так и в их реализации. Такую идею мы преследовали с самого начала, когда разрабатывали комплексную программу социально-экономического развития Чувашии. Та же задача стояла, когда мы запускали принцип «расширенного правительства», активно вовлекая в этот процесс институты гражданского общества. Такая нарастающая вовлеченность позволяет выявлять очень много интересных людей, которые хотели бы участвовать в процессе управления регионом или отдельными территориями. Естественно, я ожидаю, что депутатский корпус обновится, придут новые люди, болеющие за развитие своей территории и готовые участвовать в процессе. Причем не только тогда, когда все хорошо и благополучно, но и когда сложно. И тогда, конечно же, получится совместное движение вперед.

Мы уже видим по двум муниципальным округам существенное укрепление «управляемости», более понятную и прозрачную систему управления. И, очевидно, если все муниципалитеты выстроятся так же, это, прежде всего, ощутят люди. Они получат более доступную систему управления муниципальным образованием, и, самое главное — быструю реакцию на свои запросы.

Кроме этого, уже запущенная система централизации контрольно-счетных органов и других процессов управления республикой позволит существенно минимизировать затраты на управление — не только денежные, но и временные: чтобы донести сигнал от Главы региона или даже Президента страны до каждого жителя.

Если мы доведем до конца все эти процессы в системе управления регионом, они существенно улучшат коммуникацию в обществе и, как следствие, результаты нашей совместной деятельности. Простой пример. Допустим, мы начинаем строительство какого-либо важного объекта. За счет выстроенной коммуникации мы сможем получить обратную связь от населения и при необходимости скорректировать реализацию конкретного объекта. Таким образом, мы повысим эффективность использования денег и, самое главное, донесем до людей, когда и какой процесс будет происходить, и какой результат они получат. Когда люди знают это, видят результат, у них спокойнее на душе. Или другой пример — люди против строительства какого-либо объекта. И здесь коммуникация позволит нам быть эффективными: как с точки зрения взаимоотношений, так и с точки зрения использования бюджетных ресурсов и пользы для людей.

Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» станет первым в России масштабным объектом, посвященным труженикам тыла. По значимости он будет носить такой же характер, как Мамаев курган и другие крупные объекты страны. А учитывая, что мы реализуем его совместно с Российским военно-историческим обществом, мемориал станет одной из точек на маршрутной карте автопробегов «Дорогами Победы».

— Еще одна большая стройка — мемориальный комплекс «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе. На днях в своем телеграм-канале вы показали, как там будет красиво при вечерней иллюминации. Все успеваем сделать к 1 июля?

— Да, 1 июля мы обязательно откроем мемориал. Однако немного отстаем от намеченного для себя плана — май, к сожалению, из-за непогоды дал всего шесть дней для работы. Из-за дождей было очень сложно работать с большим объемом завезенного грунта. Но благоприятный прогноз погоды позволяет быть уверенными, что все запланированные работы будут выполнены вовремя. Степень готовности объекта достаточно высокая, оставшиеся работы связаны в основном с благоустройством территории. С этим вопросов не возникнет. Хочу поблагодарить строителей и всех, кто активно участвовал в финансировании этого объекта. Он построен по нашему чувашскому принципу ниме, свой вклад внесли как предприятия республики, так и крупные федеральные структуры, в том числе «Газпром».

Я очень горжусь нашим народом — теми, кто трудился на таком мощном и важном для защиты Отечества объекте. Не меньшую гордость вызывают и их наследники: удалось собраться и за короткий срок построить такой масштабный объект. Уверен, он будет иметь очень большое значение для людей.

Напомню, место для мемориала выбиралось исходя из двух критериев: близость к линии прохождения рубежа — а в том месте Казанский обвод проходил буквально в двухстах метрах, и близость к федеральной трассе — чтобы удобнее подъехать. Село Байгулово по этим параметрам подошло, к тому же этот населенный пункт был одним из центров размещения строителей линии обороны в Чувашии в годы войны.

Мемориал станет первым в России масштабным объектом, посвященным труженикам тыла. По значимости он будет носить такой же характер, как Мамаев курган и другие крупные объекты страны. А учитывая, что мы реализуем его совместно с Российским военно-историческим обществом, место станет одной из точек на маршрутной карте автопробегов «Дорогами Победы», которые проводятся под эгидой Российского военно-исторического общества и федеральных министерств. Мы претендуем на то, чтобы это место стало одним из самых посещаемых — как минимум в летние месяцы.

— При первой майской встрече вы пригласили на открытие мемориала Президента Татарстана Рустама Минниханова. Но в рамках второго форума городов трудовой доблести приедут и представители других регионов. Это будет большое и ответственное мероприятие. В СМИ появилась информация, что вы в Москве представляли этот проект и защитили его.

— Да, мы на самом деле предложили коллегам из федерального правительства, из Администрации Президента провести в Чувашии 1 июля второй форум городов трудовой доблести. Напомню, что таковыми в России являются 44 города, в том числе Чебоксары.

Надо помнить, что у Чувашии и Татарстана общие, глубоко идущие корни, та же Волжская Булгария — это наша общая история. И здесь надо исходить из того, что мы — ветви одного растения, которые питаются из одних корней.

— Они все будут участвовать?

— Естественно, на форум приглашены все города, причем их будет представлять не один человек, а делегации. Форум будет проходить по трем основным трекам — подвиг в тылу, подвиг женщин в тылу и третий — молодежное направление. По этому треку в том числе будет работать военно-патриотический лагерь на Ледяной горе в Ядринском районе. Там будет большая реконструкция — сражение на Безымянной высоте. Как мы знаем, это сражение связано со стрелковым полком, который формировался в Чебоксарах.

Все эти события позволят нам содержательно напомнить о подвиге народа, в том числе при открытии мемориала. Дата выбрана не случайно. Именно 1 июля 1944 года был брошен клич: «Все для фронта, все для победы!» И огромная страна, как единое целое, как единый организм стала делать все, чтобы фронт был обеспечен всем необходимым. А мы знаем, что основные житницы страны находились в оккупации или там шли бои. Они не могли поставлять необходимую сельскохозяйственную продукцию. И Чувашия наряду с другими регионами Приволжья очень активно участвовала в обеспечении фронта и продовольствием, и вооружением, лечением раненых в госпиталях.

И в лютые морозы за 100 дней был построен такой уникальный с точки зрения масштабов, инженерии, оборонительный рубеж. Пять с лишним миллионов кубометров земли вынуто при строительстве Сурского рубежа — колонна современных КамАЗов с таким грузом протянулась бы от Чебоксар до Новосибирска…

— Давно идет речь о необходимости изменить отношение к хмелеводству, прежде всего в Чувашии, так как львиная доля хмеля страны производится у нас. Что-нибудь изменилось сегодня в подходах к этому направлению?

— В минувшем году зафиксирован достаточно большой интерес к конечной продукции из чувашского хмеля, в том числе со стороны зарубежных потребителей. В структуре экспорта АПК Чувашии за прошлый год наблюдается достаточно приличный рост продукции из хмеля. В планах нынешнего года — активизация этого процесса, потому что мы научились производить продукт, востребованный на рынке. Сложившаяся ситуация становится просто уникальной для республики в плане заполнения рынка. Да, Чувашия производит более 90 процентов российского хмеля, но это всего лишь 2 процента от потребляемого в стране объема, остальное сырье импортное — Чехия, Германия. То есть страны, которые ввели против России ощутимые санкции. В этой связи крайне необходимо добиваться масштабного расширения производства хмеля и продуктов из него.

Для пивоварения требуется именно переработанный хмель в виде гранул либо концентрата. А тут, к сожалению, в республике пока нет промышленных масштабов, только опытные производства. Со всей очевидностью встает вопрос о расширении перерабатывающих мощностей, их отладке, чтобы стать успешными на рынке. Такая задача и стоит на сегодня перед нами. Площадь хмельников в республике на сегодня составляет 105 гектаров, для удовлетворения отечественного спроса мы вполне можем увеличить площади до трех с половиной — четырех тысяч гектаров. В нынешнем году первоначально ставилась задача добавить к уже действующим еще 500 гектаров, но решили замахнуться на 1000 гектаров. Во всех муниципалитетах нацелены на решение этой задачи путем вовлечения в отрасль новых земель. Есть немало и просто заброшенных хмельников, нуждающихся в реставрации.

— Впереди много работы, поэтому желаем вам сил, и, конечно, — хорошего настроения в эти насыщенные важными событиями дни.

— Спасибо! Хорошего настроения и вам, и всем вашим читателям.

Беседовал Владимир Васильев