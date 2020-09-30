Чувашия с высоты Птичьего полета: на что посмотреть туристам в нашей республике

Ко Всемирному дню туриста Агентство уникальных путешествий «Городские легенды» представило пять новых туристических маршрутов по городам и районам Чувашии.

В августе прошлого года «Советская Чувашия» рассказывала о необычных экскурсиях по улицам Чебоксар, приуроченных к 550-летию города. Их участники не пользовались помощью гида, носили черные и белые плащи, а всю информацию получали через выданные вместе с плащами в начале прогулки наушники.

Логичным продолжением таких экскурсий стал реализуемый совместно с Информационным туристским и культурным центром Чувашии и при поддержке Минэкономразвития и Минкультуры республики проект, получивший название «Чувашия: время удивлять!» Как рассказала руководитель проекта Анна Казанцева, его цель — сделать Чувашию привлекательной для туристов, «чтобы в республику заезжали, а не проезжали мимо».

Первыми предложенные маршруты опробовали журналисты и блогеры, а также представители министерств и ведомств, курирующих туристскую сферу, представители органов местного самоуправления и эксперты туристского рынка. Участникам на выбор было предоставлено пять маршрутов: Ибреси — Алатырь, Шоршелы — Мариинский Посад, деревня Мокры — Канаш — Цивильск, Чебоксары — Ясна, Козловка — Птичий полет — Кугеси. Корреспонденты «Советской Чувашии» тоже не остались в стороне и заняли свои места в туристических автобусах.

Участники маршрута Козловка — Птичий полет — Кугеси увидели много интересного. Перед въездом в город гид рассказал об особой природно-охранной зоне, относящейся к Абашевской археологической культуре. А когда туристическая группа добралась до места назначения, ее встретил глава администрации Козловского района Фирдавиль Искандаров. По его словам, городская набережная будет реконструирована, ведутся реставрационные работы в Доме-музее Н.И. Лобачевского, в скором времени откроется экологический парк. Участников поездки удивила красота здешних мест — это же настоящая «жемчужинка», из которой можно сделать туристический «рай».

«Невозможно побывать в Козловке и не увидеть козла», — пошутил один из участников поездки. Знал бы он, что в ходе путешествия ему доведется посмотреть не только на «рогатых», но и познакомиться с экзотическими для наших краев страусами и верблюдами в местном зоопарке. Дети то и дело порывались подойти поближе к этим милым животным, но родители вовремя отводили своих чад на безопасное расстояние. Кстати, в планах зоопарка расширение территории и числа животных.

Следующим этапом экскурсии была поездка на место будущего экологического парка в Козловском районе. Во времена СССР рядом с Волгой находился пионерлагерь. До недавней поры место было заброшено, но сейчас его хотят привести в порядок. Свежий воздух, река — есть все необходимое, чтобы эта территория стала центром притяжения для туристов.

Кульминационным моментом пребывания в Козловском районе была поездка на знаменитый Птичий полет. Это одна из самых высоких точек от уровня реки Волги в Чувашии — более 87 м. Стоишь на обрыве, и нет слов, чтобы описать всю красоту расстилающихся перед тобой мест…

Но досуговая часть одним рассматриванием пейзажей не ограничивается. Сразу по приезде участников стали рассаживать на дегустацию ухи по-волжски. Наваристый бульон получился! На второе предлагали вареную картошку с соленой рыбкой. Любой гурман нашел, чем насытиться. Из напитков угощали медовухой, кумысом и домашним пивом. По ходу культурной программы гостям показали монгольские юрты и их внутреннее убранство. В этих апартаментах время от времени останавливаются туристы, которые хотят подольше насладиться атмосферой этих живописных мест. «Проживание в таких условиях положительно сказывается на работоспособности человека», — пояснили организаторы. Нашли себе занятие и любители спорта — для них провели мастер-класс по граунд-гольфу. Словом, было много поводов для того, чтобы сделать фотографию на память. Но как оказалось, это еще не все.

Вишенкой на торте стало посещение на обратном пути музея Н.Я. Бичурина в Кугесях. Здесь туристам не только рассказали о знаменитом востоковеде, друге Пушкина, но и пригласили на китайскую чайную церемонию!..

Не менее интересной оказалась поездка по маршруту Ибреси — Алатырь. В этнографическом музее крестьянского быта под открытым небом участники экскурсии ознакомились с процессом изготовления чувашского национального напитка из хмеля и солода, узнали как печется традиционный чувашский хлеб. Посетили крестьянские усадьбы конца XIX и первой половины ХХ веков, этнографическую экспозицию с предметами чувашского национального костюма, быта, утвари, с орудиями труда и произведениями декоративно-прикладного искусства. А также художественную галерею, в которой представлены работы местных художников.

В Алатыре участников поездки ждали обзорная экскурсия по историческим зданиям и местам, а также горячий обед в одном из кафе города. Гости посетили Свято-Троицкий мужской монастырь и поднялись на его знаменитую колокольню, высота которой от уровня земли до основания креста составляет 83 метра. Побывали они и в Алатырском краеведческом музее, где представлены одна из крупнейших в республике палеонтологических коллекций, экспозиции по истории торговли и купечества, о Великой Отечественной войне.

Экскурсоводы рассказали о пребывании в городе отрядов Разина и Пугачева, показали предметы, продававшиеся в купеческих лавках и магазинах дореволюционного Алатыря. Примечательно, что в одной из инсталляций, посвященных военным годам, присутствует номер газеты «Красная Чувашия» за 1941 год, которая спустя 11 лет стала издаваться под названием «Советская Чувашия».

Участники турне были в восторге от увиденного. Как сообщила руководитель проекта Анна Казанцева, в следующем сезоне такие выезды планируется проводить на постоянной основе, также есть задумка добавить на маршрутах новые объекты, чтобы дать туристам возможность более глубокого погружения в историю и культуру чувашского народа.

Семен Алицев, Николай Архипов

Фото авторов

Завораживающие виды открываются с обзорной точки «Птичий полет» в Козловском районе.