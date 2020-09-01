Крымчан интересует чувашский лук, а нас — отдых на море

Крепнет сотрудничество Чувашии с Крымом

Шесть лет назад между Чувашской Республикой и Республикой Крым было подписано соглашение о сотрудничестве. Настало время подытожить результаты этого взаимодействия и наметить дальнейшие планы.

Совсем скоро, в октябре, в Чувашии готовятся принять делегацию Крыма. По просьбе врио Главы Олега Николаева председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков встретился с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, итогом встречи стала предварительная договоренность о деловом визите.

«К сожалению, в наших органах исполнительной власти не удалось найти системного материала, который бы характеризовал ход реализации данного соглашения», — отметил Олег Николаев, открывая совещание по вопросам сотрудничества предприятий Чувашской Республики с Республикой Крым.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

врио Главы Чувашии: «Есть предварительная договоренность о том, что в октябре делегация Крыма готова посетить Чувашию. Этот формат позволит нам максимально широко, предметно и содержательно представить потенциал Чувашской Республики, который мог бы быть востребован в Республике Крым».

Выступившие с докладами руководители 11 министерств постарались исправить этот недочет. Выяснилось, что южная республика закупает у нас продукцию электротехнического кластера, игровое оборудование, трикотаж, кондитерские изделия и прочее. Достойное место в этом перечне занял репчатый лук. В прошлом году впервые Чувашия поставила его в Крым в количестве 5 тонн. Для получения крымскими аграриями семенного материала — лука-чернушки, с целью импортозамещения, ведь свыше 90% семенного «лукового» материала поступает в Россию из-за границы. На благодатной южной почве лук показал хороший результат, и нынче из Чувашии его отправили уже 20 тонн.

Чиновники также сообщили о планах на будущее, которые формируются в том числе на основе предложений, поступающих как от крупных предприятий, так и от малого и среднего бизнеса. В рамках подписанного на 2021-2023 годы двустороннего соглашения готовится план мероприятий по 13 направлениям. В нескольких из них выделяется «туристическо-оздоровительная» составляющая. Минтранс Чувашии намеревается увеличить в следующем году количество авиарейсов Чебоксары-Симферополь. Минздрав — обмениваться с крымчанами группами отдыхающих и оздоравливающихся. Минспорт готов принять на местных тренировочных базах спортсменов с юга, а туда отправить своих. А Минобразования — продолжить сотрудничество с крымскими детскими лагерями и заполучить молодых крымчан на наши мероприятия, например, на ежегодный форум «МолГород».

Более того, как сообщил Анатолий Аксаков, к нему обратились руководители нескольких местных предприятий с просьбой предоставить им список крымских пансионатов и домов отдыха, которые бы они могли приобрести и модернизировать, чтобы затем отправлять туда на отдых своих работников.

Фото rk.gov.ru

В ходе состоявшейся этим летом рабочей встречи Сергея Аксенова с депутатом Госдумы РФ Анатолием Аксаковым, в частности, поднимался вопрос о закупках и поставках в Крым тяжелой сельскохозяйственной и строительной техники, сообщает управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым. По мнению Сергея Аксёнова, необходимо поддерживать отечественного производителя. Также обсуждалась организация туристического потока между регионами. Сергей Аксенов считает, что жители Чувашии смогут ближе познакомиться с крымскими достопримечательностями.