Семь жителей Чувашии вернулись из-за границы на родину

Пять женщин и двое мужчин на этой неделе вернулись в Россию из Индии и Турции. Во вторник спецрейсами «Гоа — Казань» и «Анталья — Казань» они вместе с другими застрявшими за границей соотечественниками прилетели в столицу Татарстана. А затем незадачливых путешественников по уже отработанной схеме поместили на две недели на карантин в санатории «Васильевский».

Как сообщают в Мининформполитики Чувашии, это стало возможно благодаря личным договоренностям врио Главы республики Олега Николаева с заместителем председателя Правительства России Татьяной Голиковой и Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Всего с 10 апреля на родину удалось вернуть 21 жителя республики. Семь человек прилетели из Индии, восемь — из Таиланда, двое — из Турции, по одному из США, Латвии, Кипра и Испании.

Но не вернувшихся пока больше. На 22 апреля за границей находились 211 жителей Чувашии, в том числе 22 ребенка, коронавирус притормозил их в Таиланде, США, Индии, Индонезии и других странах. Ждет возвращения в Россию и чебоксарка Людмила, отправившаяся в ноябре погостить к родне в Соединенные Штаты. Обратно она планировала вылететь 22 мая на самолете «Аэрофлота», уже был куплен билет, но этот рейс, как и сотни других, отменили.

А затем, как уже писала наша газета, женщина увидела в Инстаграме «СЧ» блиц-интервью руководителя Мининформполитики Михаила Анисимова, рассказывающего о помощи соотечественникам в возвращении домой, и тут же написала комментарий с просьбой о помощи. С чебоксаркой связались сотрудники министерства, по их совету Людмила заполнила заявку на Едином портале госуслуг и теперь ждет сообщения о том, когда будет сформирован очередной спецрейс, на котором она сможет вылететь в Россию.

Для таких, как Людмила, в Мининформполитики разработали алгоритм действий по возвращении домой. Если ваши близкие тоже застряли за границей, поделитесь этой информацией с ними.

Итак, что нужно сделать россиянам, которые сейчас хотят вернуться на родину из других стран:

Шаг 1. Заполнить заявление на Едином портале госуслуг: указать сведения о себе, своей семье, месте пребывания и контактную информацию. Заявку на внесение корректировок в анкету можно подать через чат-бот @Gosuslugi_sochelp_bot в Telegram. После электронной проверки всех данных гражданин получит уведомление о результате рассмотрения своего заявления, а также информацию о дате и номере рейса для отправки в Россию. Уведомление будет отправлено на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, которые были указаны в заявлении.

Шаг 2. По итогам рассмотрения заявления на Портале госуслуг гражданам будет оказана в том числе и финансовая помощь. На дополнительную поддержку могут претендовать все, у кого есть на руках обратные авиабилеты в Россию на период с 16 марта по 31 мая 2020 года. Материальная помощь составляет 2400 рублей на человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет предусмотрены выплаты в размере 1600 рублей в день. Помощь оказывается за период с даты предполагаемого отъезда (указанной в авиабилете) до возвращения в Россию.

Те, у кого нет авиабилета на этот период, также смогут получить помощь. Им необходимо обратиться в ближайшие российские посольства и консульства для оформления документов.

Шаг 3. Жителям Чувашии дополнительно рекомендуется заполнить еще одну анкету — региональную (ссылка).

Это поможет местным властям уточнить данные по количеству людей, находящихся за пределами Российской Федерации, выйти с ними на связь через мессенджеры и общие чаты, выстроить маршрут возвращения наших земляков. Напомним — по возвращении из-за границы россияне должны в обязательном порядке соблюсти 14-дневный карантин.

Фото ridus.ru:

По данным Росавиации, к середине апреля желание вернуться из-за границы выразили около 26 тысяч россиян.