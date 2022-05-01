17 мая. Республика в событиях и лицах

1758 – в Чебоксарах во время крупнейшего пожара сгорели почти все дома. Синодик (летопись) Покровской церкви указывает, что «осталась малая часть города сохранна: Лягушкина улица, да около Введенского собора, да в Винокурския улице по малым частям домов». Следующий пожар, еще более разрушительный, произошел в Чебоксарах 30 апреля 1773 года. Казанский губернатор рапортовал Сенату, что «в городе Чебоксары произошёл сильный пожар, в нём огнём уничтожено 29 храмов, 717 частных строений, цеха кожевенного производства, 14 кладовых на пристанях с зерном, 38 товарных магазинов со скарбом, государев амбар с запасами соли, 4 кабака со всеми припасами».

1932 – симфонический оркестр Чувашской АССР дал первый концерт. Коллектив возглавлял опытный музыкант-практик Сигизмунд Габер, приглашенный для работы в Чувашии. Первым национальным произведением, исполненным оркестром, стала «Увертюра на чувашские темы» В.М. Кривоносова. В программу концертов вошли «Сарнай и палнай» Ф.П. Павлова, «Чувашская симфония» и симфоническая сюита «Сильби» В.Г. Иванишина, Прелюдия Г.В. Воробьёва, симфоническая картина «Туй» И.В. Люблина, Увертюра С.М. Максимова. В 1936 году оркестр вошёл в состав Чувашской государственной филармонии, в 1959 году преобразован в оркестр Чувашского государственного музыкально-драматического театра.

1943 – в д. Асаново Шемуршинского района родился Николай Васильевич Корчаков, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, народный артист Чувашской Республики.

Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. С 1976 года работал артистом, режиссером-постановщиком в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К. Иванова. Ему удалось создать образы, которые вошли в историю национального театра как эталоны. Наиболее известной актерской работой Николая Корчакова, принесшей ему славу и преданную любовь зрителей, стала роль Мити в комедии А. Чебанова «Праски инке хĕр парать» (Тетушка Праски дочку выдает), которую он бессменно исполнял в течение 15 лет. Он широко известен также как режиссер-постановщик спектаклей, республиканских фестивалей, концертов, торжественных церемоний, спортивных форумов. На сцене родного театра осуществил постановку более 40 спектаклей, которые отличаются творческой смелостью, яркостью.

1997 – в Чебоксарах открылся I международный балетный фестиваль, посвящённый 30-летию балета в Чувашии. 19 мая 1967 года в Чувашском государственном музыкально-драматическом театре был показан первый балетный спектакль «Жизель», который и стал отправной точкой развития чувашского балетного искусства. Спектакль поставили мастера Ленин-градского хореографического училища им. А.Я. Вагановой, откуда в 1966 году выпустились воспитанники первой чувашской балетной студии. Символично, что в год 30-летия балетной труппы международный фестиваль открылся возобновленной версией «Жизели». Главную партию исполнила прима-балерина Большого театра, родившаяся в Чебоксарах и ставшая гордостью чувашской земли, Надежда Павлова. В спектаклях и гала-концертах ежегодного балетного фестиваля, наряду с артистами Чувашского государственного театра оперы и балета, принимают участие солисты различных театров России, зарубежные танцовщики.

2003 – в Чебоксарах прошли международные соревнования V Кубка Европы по спортивной ходьбе. В Чувашию прибыли 377 представителей иностранных государств, в том числе 243 спортсмена из 27 стран Европы. Первое общекомандное место завоевала сборная России. Выдающаяся чувашская спортсменка, олимпийская чемпионка Атланты, серебряный призер Олимпийских игр в Барселоне Елена Николаева стала победительницей на дистанции 20 км. Еще два уроженца Чувашии стали призерами престижных международных соревнований: Вера Соколова заняла второе место на дистанции на 10 км среди юниорок, а прославленный ходок, бронзовый призер XXVII Олимпийских игр Владимир Андреев стал третьим на двадцатке.