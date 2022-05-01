9 мая. Республика в событиях и лицах

1913 – в д. Заручье Ярославской области родился Николай Александрович Королев, передовик производства, Герой Социалистического Труда. В 1942- 1982 годах работал на Чебоксарском электроаппаратном заводе, созданном на базе эвакуированных цехов Харьковского электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик». Н. Королев в совершенстве владел техникой фрезерного дела, считался одним из лучших инструментальщиков электротехнической промышленности страны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1966 года за высокие производственные показатели и создание высококачественного уникального инструмента ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1942 – в с. Шихазаны Канашского района родилась Майя Петровна Костина, заслуженный мастер спорта СССР по парашютному спорту. Воспитанница Чебоксарского аэроклуба является пятикратной чемпионкой мира, обладательницей 38 рекордов мира, Европы и СССР. Совершила более 7000 прыжков с парашютом.

1946 – в д. Новое Ишино Янтиковского района родилась Елена Игнатьевна Бадаева, почетный гражданин Чувашской Республики, заслуженный работник промышленности Чувашской Республики, заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации, почетный пекарь России.

Работала мастером, бригадиром хлебного цеха, технологом, начальником производства на Чебоксарских хлебозаводах № 1 и №3. С 1985 года – генеральный директор ОАО «Хлеб».

Избиралась депутатом Государственного Совета Чувашской Республики нескольких созывов. Награждена орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой», Почетной грамотой Чувашской Республики.

1958 – в д. Чедино Мариинско-Посадского района (ныне в черте г. Новочебоксарск) родился Николай Васильевич Федоров, почетный гражданин Чувашской Республики, первый Президент Чувашской Республики, Государственный советник юстиции Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, национальной премии им. Петра Великого, почетный строитель Российской Федерации. Работал преподавателем в Чувашском государственном университете им. И. Ульянова, был народным депутатом СССР, министром юстиции Российской Федерации, председателем Московской коллегии адвокатов, депутатом Государственной Думы Российской Федерации. В декабре 1993 года избран Президентом Чувашской Республики и проработал на этой должности до августа 2010 года. Внес большой вклад в реализацию программ социально-экономического и культурно-духовного развития республики. В 2012-2015 годах – министр сельского хозяйства Российской Федерации. Был председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а также первым заместителем председателя Совета Федерации. В настоящее время – представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики в Совете Федерации ФС РФ.

1974 – в Чебоксарах открылся музей выдающегося военачальника, командира знаменитой 25-й стрелковой дивизии Василия Ивановича Чапаева. Здание музея построено методом чувашской народной стройки «ниме» при участии предприятий и учреждений республики. В 1986 году рядом с музеем восстановлен мемориальный дом Чапаевых. В этом доме в пригородной деревне Будайка 9 февраля 1887 года родился будущий полководец. В музейный комплекс входят сквер Чапаева, здание музея, мемориальный дом Чапаевых, памятник легендарному комдиву, мемориальная стена с барельефами прославленных красных командиров.

1980 – в Чебоксарах в Мемориальном парке «Победа» открыт Монумент воинской славы, посвященный воинам, павшим в Великую Отечественную войну. Композиция состоит из бронзовой скульптуры на гранитном постаменте, на котором горит вечный огонь. Отлит на Ленинградском заводе «Монумент-скульптура».

2000 – в районном центре Моргауши распахнул двери Музей верховых чувашей. Здесь функционируют 5 тематических залов.

2003 – открыт Монумент Матери на берегу Чебоксарского залива. Автор — чувашский скульптор, заслуженный художник России Владимир Нагорнов. Введённые в структуру произведения монументального искусства элементы государственной символики, традиционного орнамента и украшений костюма придали ему ярко выраженный национальный характер. Монумент высотой 46 метров стал достопримечательностью и визитной карточкой столицы республики.

2008 – 9-11 мая в Чебоксарах проходил XXIII Кубок мира по спортивной ходьбе. На старт вышло рекордное количество участников в истории Кубка — 452 ходока из 55 стран мира. Двухкилометровая трасса, на которой соревновались спортсмены, была проложена по набережной Чебоксарского залива. Здесь же пять лет назад разыгрывались медали Кубка Европы по ходьбе. Сборная России стала абсолютным победителем Кубка, выиграв в командном зачете все виды программы. Ходоки из Чувашии Ирина Юманова и Татьяна Сибилева пополнили копилку наград российской команды серебряными медалями, добытыми ими в личном зачете.