График доставки майских пенсий

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Доставка пенсий за май, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашии, скорректирована с учетом праздничных и выходных дней. Некоторые пенсионеры деньги смогут получить раньше срока.
Так сельские отделения почтовой связи 5 мая доставят пенсии за 5 и 6 числа, 6 мая — за 7 и 8 числа, 7 мая — за 9 и 10 мая.
Городские отделения 4 мая «принесут» пенсии за 5 мая, 5 мая — за 6 число, 6 мая — за 7 и 8 числа, и 7 мая — за 9 и 10 мая.
С 11 мая и сельские, и городские отделения почтовой связи начнут доставлять пенсии согласно установленному графику.
В кредитные организации с датой перечисления 4 мая деньги будут переведены в этот же день, за 7 мая — 6 мая. Далее — по обычному графику.
Ежемесячные выплаты по мерам соцподдержки, а также пособия одиноким родителям и беременным женщинам будут профинансированы через банки 29 апреля.

Опубликовано: 28 апреля 2022 г.


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