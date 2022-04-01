График доставки майских пенсий

Доставка пенсий за май, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашии, скорректирована с учетом праздничных и выходных дней. Некоторые пенсионеры деньги смогут получить раньше срока.

Так сельские отделения почтовой связи 5 мая доставят пенсии за 5 и 6 числа, 6 мая — за 7 и 8 числа, 7 мая — за 9 и 10 мая.

Городские отделения 4 мая «принесут» пенсии за 5 мая, 5 мая — за 6 число, 6 мая — за 7 и 8 числа, и 7 мая — за 9 и 10 мая.

С 11 мая и сельские, и городские отделения почтовой связи начнут доставлять пенсии согласно установленному графику.

В кредитные организации с датой перечисления 4 мая деньги будут переведены в этот же день, за 7 мая — 6 мая. Далее — по обычному графику.

Ежемесячные выплаты по мерам соцподдержки, а также пособия одиноким родителям и беременным женщинам будут профинансированы через банки 29 апреля.