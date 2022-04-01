28 апреля. Республика в событиях и лицах

1913 – д. Салабайкасы Козьмодемьянского уезда (ныне Чебоксарского района) родился Герман Степанович Лебедев, композитор, хоровой дирижер, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, РСФСР. Окончил Чувашский музыкально-театральный техникум. В 1943-1975 годах работал дирижером, главным хормейстером Чувашского государственного ансамбля песни и танца, руководил Чувашской государственной филармонией, был председателем Хорового общества республики. Создал более десяти вокально-хореографических сюит, в числе которых: «Акатуй», «Ĕç хыççăн» (После трудового дня), «Чувашская рапсодия», «Килсе курăр хăнана» (Приезжайте в гости к нам) и другие. Автор около 400 песен на слова известных чувашских поэтов, ряда инструментальных произведений для симфонического оркестра. Песня «Тăван çĕршыв» (Песня о Родине) на стихи И.С. Тукташа в 1992 году была утверждена в качестве Государственного гимна Чувашской Республики. Имя Г. Лебедева носил Чувашский национальный лицей. В г. Чебоксары, на доме, где жил и работал композитор, установлена мемориальная доска.

1938 – в с. Чуманкасы Моргаушского района родилась Нинель Семеновна Смородинова, народная артистка Чувашской АССР. Выпускница чувашской студии при Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского в 1961-2004 годах служила актрисой Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова. За 44 года работы в театре ею создано более ста пятидесяти интересных и ярких образов. Участвовала в теле- и радиопостановках, телефильмах, дублировании художественных фильмов на чувашский язык.

1943 – за героический подвиг при прорыве глубокоэшелонированной обороны противника звание Героя Советского Союза присвоено посмертно уроженцу чувашского села Ефремкино Кармаскалинского района Республики Башкортостан, командиру стрелкового полка подполковнику Григорию Семеновичу Васильеву. Его именем названы улица и школа в г. Бийск Алтайского края. На родине Героя и в с. Нижнее Турово Воронежской области установлены бюсты.

1945 – в адрес настоятеля чебоксарского Введенского собора М.Д. Сергиевского поступила телеграмма Председателя Государственного комитета обороны И.В. Сталина с благодарностью за сбор и передачу в фонд Красной Армии 136 200 рублей пожертвований.

2000 – в Чебоксарах крестилась 8-летняя праправнучка легендарного начдива В.И. Чапаева Василиса Чапаева. Ее мать Евгения Артуровна, проживавшая в Москве с дочерью знаменитого земляка Клавдией, на роды приехала в Чебоксары.