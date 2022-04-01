Патриотический марафон передает эстафету

Межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу», стартовавший в конце марта в Чувашии, продолжился на территории Татарстана. Первой его остановкой на земле соседней республики стал Кайбицкий район, граничащий с пятью муниципалитетами нашей республики.

В тот день в местном Доме культуры яблоку негде было упасть. Школьникам было интересно больше узнать об оборонительных рубежах — марафон направлен на воспитание подрастающего поколения. А люди старшего возраста старались освежить знания, ведь у многих местных жителей родственники участвовали в строительстве укреплений.

«Моя бабушка приезжала за 80 км, чтобы добраться до Казанского обвода, и принимала участие в его строительстве. Раньше в семьях было очень много детей, и должна была пойти копать ее мама, но у нее был маленький ребенок на руках, и послали мою бабушку как старшую дочь», — рассказала работник Кулангинской сельской библиотеки Лилия Федотова.

Вообще по территории Кайбицкого района проходило порядка 60 км Казанского обвода. Для возведения укреплений люди прибывали из разных районов Татарстана, работали в основном женщины и дети, так как мужчины ушли на фронт. Также в строительстве принимали участие студенты республиканских вузов. Когда ударили морозы и копать землю стало почти невозможно, на строительство прибыли саперы, которых расположили в селах района. Они взрывами рыхлили верхний слой грунта — это облегчало работу.

Лучше прочувствовать тягость военного времени посетителям помогала небольшая выставка, которую оборудовали в фойе Дома культуры. Здесь они увидели орудия труда, при помощи которых их предки строили укрепления, кухонную утварь, различные исторические фотоматериалы, географические карты. Для многих молодых людей именно с этой экспозиции началось знакомство с историей рубежей.

«На нынешней выставке про оборонительные рубежи я узнала впервые. Меня эта тема очень заинтересовала, и я хочу найти как можно больше информации из различных источников, — рассказала ученица Большеподберезинской школы Регина Ахмадуллина. — Молодое поколение должно знать свою историю».

А у ученика Большекайбицкой школы Сайдара Сабирова в строительстве Казанского обвода участвовали бабушка и прабабушка. «Они рассказывали, что осенью того года было холодно. Приходилось трудиться день и ночь, сменяя друг друга. Очень трудно было», — добавил он.

Со сцены Дворца культуры глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин напомнил собравшимся в зрительном зале о важности этой территории для формирования Казанского обвода и о значимости труда строителей, которые не покладая рук возводили оборонительные укрепления…

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события: Чувашия передает эстафету культурного патриотического марафона братскому Татарстану, — отметил заместитель министра культуры нашей республики Георгий Богуславский. — Усилия наших регионов по увековечению памяти участников строительства оборонительных рубежей позволят не только обогатить наши культурные институты, но и расширить географию тех мест, жители которых будут вовлечены в этот проект».

Творческие номера продемонстрировали на сцене государственный фольклорный ансамбль кряшен Татарстана «Бермянчек» и вокальный ансамбль «Бабам истэлеклэре». А венцом программы стало великолепное театрализованное представление «Помни. Знай. Не забывай» Чувашского государственного ансамбля песни и танца, в основу которого легли реальные исторические факты: письма, документы и воспоминания участников тех событий.

Кстати, наши артисты тоже хранят воспоминания своих родных о том, как нелегко давалась работа на рубежах. «Сестра моей бабушки принимала участие в строительстве рубежей. Она рассказывала, как во время работы в тылу не хватало еды, — поделилась своими воспоминаниями артистка Чувашского государственного ансамбля песни и танца Анна Анисимова. — Я хорошо помню ее руки — они были закостенелые после тяжелой работы. Память о подвиге этих людей надо сохранить»…

МНЕНИЯ

ФЕДОР КОЗЛОВ,

заместитель директора Государственного исторического архива Чувашии:

«Мы хотим объяснить подрастающему поколению, что Сурский и Казанский оборонительные рубежи возводились не зря. Их возводили для того, чтобы предотвратить возможный прорыв. Когда было принято решение о строительстве рубежей, никто не знал, устоит ли Москва. Или вдруг немцы не будут штурмовать Москву, а обойдут ее. Рубежи проходили от Горького до Астрахани и должны были защищать новые промышленные центры, которые выпускали продукцию для фронта. Чтобы солдат получал все, что ему нужно для защиты Родины».

ДАМИР НАТФУЛЛИН,

заместитель министра культуры Республики Татарстан:

«Не случайно этот проект реализуется в преддверии 9 Мая — Дня Великой Победы. Заслуги наших дедов, воевавших на фронте, трудовой героизм в тылу невозможно переоценить. Сегодня праздник приобретает особое значение, особую глубину. Очередное тому подтверждение — широкий масштаб проекта. Патриотический марафон пройдет в четырех районах Татарстана и завершится в Казани 11 мая большим событием с участием первых лиц наших республик».

РАМИС ХАЯЛИЕВ,

заместитель главы Кайбицкого района Республики Татарстан:

«Я знал, что тема рубежей более глубоко изучена в Чувашии. Мы обменивались делегациями, организовывали научно-практические конференции. И мы понимаем, что в организации реконструкции событий вы ушли вперед. В Козловском районе строится мемориальный комплекс, и я с большим вдохновением встретил данную новость. Мы должны совместно сотрудничать, вести поисковую работу. Сегодня наш фестиваль объединит и сблизит наши республики».