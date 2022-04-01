В Чебоксарах прошла репетиция парада Победы

Традиционно 9 Мая в Чебоксарах пройдет парад Победы. И подготовка к предстоящему торжеству уже началась. Сегодня на площади Республики выстраивались парадные расчеты, ровным строем торжественно шли сотрудники органов, обеспечивающих безопасность населения. В строевом шествии также приняли участие ученики Кадетской школы, Полицейской академии, школ № 19, 37, 40 и 53. Как сообщили в столичной администрации, это была первая репетиция парада Победы. До конца апреля состоятся еще три такие тренировки — 21, 22 и 26 числа. А уже в мае состоится общая генеральная репетиция с участием военной техники.