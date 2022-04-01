Фрагменты карты переданы на «сборку»

Ровно два месяца осталось до презентации уникального и масштабного проекта «Вышитая карта России», но еще не все регионы прислали свои работы. На сегодня, как сообщила руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, получено около 70 фрагментов карты. Остальные находятся в пути. Со дня на день прибудут посылки из Ленинградской и Московской областей. Отправлены конверты с вышивкой из Якутии, Чукотки, Красноярского края, Магадана, Еврейской автономной области и других дальних регионов страны. Чтобы успеть ко Дню России, чувашские мастера решили незамедлительно приступить к «сборке». Вчера в Музее чувашской вышивки все присланные фрагменты карты были переданы представителям фабрики «Паха тере». Соединить отрезы ткани в одно целое доверено восьми лучшим рукодельницам предприятия, которые в прошлом году трудились над созданием Вышитой карты Чувашии. Подробности — в следующем выпуске «СЧ».