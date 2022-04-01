6 апреля. Республика в событиях и лицах

1930 – вышел первый номер Красночетайской районной газеты «Коллективист» (с 1991 года – «Пирĕн пурнăç» (Наша жизнь).

1945 – за прорыв сильно укреплённой обороны врага, за захват, удержание и расширение плацдарма на западном берегу реки Висла командиру 498-го стрелкового полка 132-й стрелковой дивизии Николаю Митрофановичу Дудецкому присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенные годы он в течение двадцати лет трудился преподавателем гражданской обороны в Чувашском государственном сельскохозяйственном институте, вел большую работу по развитию спорта. За большой вклад в защиту Родины и активную общественно-политическую работу занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. В Чебоксарах проводится традиционный легкоатлетический турнир его памяти. На доме, где он жил в 1965–2000 годах, установлена мемориальная доска.

1985 – сдано в эксплуатацию новое здание Чувашского государственного художественного музея. 25 апреля здесь открылась зональная выставка «Большая Волга».