В Чувашии две стройки — в зоне риска

Помимо долгостроев, уже попавших в реестр проблемных объектов, в республике есть стройки, для которых лишь появился риск срыва срока сдачи в эксплуатацию. На сегодня таких объектов два.

Как там обстоят дела, недавно выяснил руководитель Минстроя Павел Данилов, побывав с проверкой на строительных площадках. Один из объектов, находящихся в так называемой зоне риска, возводит ООО «Сигма», участниками долевого строительства являются 685 граждан. Строительство проходит без применения счетов эскроу. На данный момент степень готовности жилого дома — 83 процента, планируемый срок ввода в эксплуатацию — четвертый квартал нынешнего года. А передача квартир дольщикам намечена на 31 декабря.

По данным застройщика, сейчас на объекте ведутся внутренние сантехнические работы по прокладке стальных труб водоснабжения, канализации и отопления, электромонтажные, кладочные, вентиляционные и другие работы. Для завершения строительства необходимо выполнить покраску фасада, кровельные работы на блок-секции А, внутренние отделочные работы, смонтировать лифты, благоустроить придомовую территорию.

Сегодня Минстрой России особо пристальное внимание уделяет восстановлению прав граждан-участников долевого строительства по старой схеме, которую уже почти повсеместно заменила система счетов эскроу, напомнил Павел Данилов. «Сейчас в Чувашии два таких объекта — у застройщиков ООО «ТК-Снабжение» и ООО «Сигма». Мы ведем постоянный Надзор за исполнением имеющихся обязательств по ним и отслеживаем появляющиеся риски на объектах, которые еще только в перспективе могут по какой-либо причине стать проблемными», — пояснил министр.

Торгово-офисный центр, который строит на долевых началах ООО «ТК-Снабжение», уже включен в Единый реестр проблемных объектов. В связи с внесением корректировок в проектную документацию срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию перенесен (ранее он был назначен на 30 июня 2022 года). Кроме необходимости получить положительное заключение экспертизы, здесь требуется оштукатурить стены и покрасить потолки на лестничных клетках, а также провести пуско-наладку систем вентиляции и дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации, систем электроснабжения. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию по данным застройщика — третий квартал 2022 года.

Справка «СЧ» Федеральным Фондом развития территорий принято решение о финансировании пяти проблемных объектов в Чувашии общей площадью 51,4 тыс. квадратных метров (517 граждан). Всего на сегодняшний день в республике 12 проблемных объектов долевого строительства — 11 жилых домов и, как уже сказано, торгово-офисный центр.

А как идет строительство еще одного проблемного объекта — на проезде Соляное, позиция 5 в Чебоксарах? — беспокоятся дольщики. Напомним, ППК «Фонд развития территорий» в сентябре 2020 года принято решение о завершении строительства многоквартирного жилого дома секционного типа переменной этажности по этому адресу, застройщик — банкрот ООО «Алза», сообщили в Минстрое республики.

В прошлом году права застройщика переданы НО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Чувашской Республике». Строительные работы ведет подрядчик ООО «ТехСтройКазань». Сейчас на объекте ведутся электрические, сантехнические, штукатурные и кровельные работы, монтаж окон и лифтового оборудования.

В сентябре 2023 года планируется восстановить права граждан, мечтающих о новоселье в своих квартирах.

КСТАТИ

Застройщики–банкроты заплатят

Любопытной информацией поделился главный управляющий директор федерального Фонда развития территорий Константин Тимофеев. Он сообщил, что фондом в 2021-2022 годах пресечены завышенные выплаты на сумму более 15 млрд рублей по 188 объектам юридическим лицам и инвесторам в процедуре банкротства застройщиков. Превышение на эту сумму было выявлено в отчетах конкурсных управляющих об оценке активов застрой-щиков-банкротов, которые они направили в фонд. Сегодня эту оценку (земельных участков и объектов незавершенного строительства) проводит конкурсный управляющий. Зачастую она проводится некорректно, и в фонд направляются отчеты, где рыночная стоимость активов завышена. Если их стоимость выше обязательств перед кредиторами, то фонд обязан перечислить эту «разницу»

в конкурсную массу.

Бюджетные средства выделяются фонду на защиту дольщиков. Поэтому он проводит работу по устранению ошибок в отчетах об оценке конкурсных управляющих. «Все мы понимаем, если бы конкурсные управляющие пытались продать объекты за ту сумму, какую они указали в отчете, то эти объекты никогда не были бы проданы, а значит, эта оценка явно завышена», — отмечает Константин Тимофеев.

Кроме того, фонд намерен взыскать с застройщиков-банкротов свыше 31 млрд рублей. Взыскание этой суммы позволит частично компенсировать затраты Фонда на восстановление прав граждан, пострадавших от действий этих застройщиков.