В Чувашии 25 организаций должны 813 работникам более 32 млн рублей

Зарплата в зоне особого внимания

По сравнению с прошлогодним январем задолженность увеличилась на 840 тысяч рублей, или на 3 процента.

Эти цифры были озвучены на заседании Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашии. Среди должников 12 предприятий-банкротов, 12 — прекративших свою деятельность и одно экономически активное предприятие. С ними работают надзорные органы, конкурсные управляющие, задача одна — как можно быстрее погасить долги.

Количество обращений граждан по вопросам зарплатных долгов на первое марта заметно снизилось — на 25 процентов, сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Чувашии Алексей Метелкин. В этом году в результате совместных усилий, органов исполнительной власти, прокуратуры, регионального Следственного комитета России, 38 работников получили незаконно задержанную зарплату в сумме 1,6 млн рублей.

И процесс продолжается. В нынешнем апреле планируют погасить задолженность по зарплате в ОАО «Чувашский бройлер». По данным Гострудинспекции Чувашии, сейчас на предприятии зарплатная задолженность составляет около 4 млн рублей, в том числе миллион — проценты за задержку зарплаты. Внешний управляющий Вячеслав Павлов сообщил на заседании межведомственной комиссии, что деньги на выплату задолженности на предприятии имеются, на счетах зарезервировано более 50 млн рублей.

Также в суд было подано заявление на предмет того, чтобы задолженность по зарплате выплачивалась в первую очередь, а не во вторую, как сейчас. «Суд удовлетворил заявление, очередность изменена. Список работников определен. Зарплата будет погашаться пофамильно — в первую очередь. Сейчас ждем вступления судебного акта в законную силу. После этого начнем выплаты. Планируем в апреле, если никаких жалоб не поступит, всю задолженность по зарплате закрыть», — обнадежил Владислав Павлов. «Мы только порадуемся, если так случится. Если сможем посодействовать, обращайтесь», — сказал Глава республики Олег Николаев. И поручил руководителю Гострудинспекции держать ситуацию на контроле.

Есть и другие крупные должники. ООО «Волговятгипрозем», например, имеет реестровую задолженность перед 28 работниками в сумме 1,2 млн рублей, не считая долга в 1,6 млн по текущей зарплате. Внешний управляющий организации Алексей Смирнов отметил, что планируется подписание актов сдачи-приемки выполненных работ с ООО «Газпроминвест» с последующим поступлением 7,7 млн рублей, которые пойдут и на погашение долгов по зарплате. Но честно признался, что между сторонами договора, заключенного еще в 2013 году, есть трения, связанные с претензиями заказчика работ. «И поэтому хотим через суд получить хотя бы 4-5 миллионов, чтобы решить вопрос по зарплате», — надеется внешний управляющий.

Об изменении очередности, что позволило бы выплачивать зарплатные долги в первоочередном порядке, как это сделали в «Чувашском бройлере», здесь, похоже, не думали. Видимо, выплата налогов и НДФЛ с зарплат для ООО важнее. Олег Николаев поручил Минэкономразвития совместно с администрацией Чебоксар и внешним управляющим организации разработать для Волговятгипрозема, «дорожную карту» по погашению задолженности по зарплате.

КСТАТИ

По данным Госинспекции труда, в январе — феврале этого года за нарушения требований трудового законодательства в части оплаты труда привлечены к административной ответственности 26 должностных и 13 юридических лиц, 3 индивидуальных предпринимателя, объявлено 16 предупреждений. В отношении двух руководителей организаций материалы направлены в СУ СКР по Чувашии для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.