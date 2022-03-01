15 марта. Республика в событиях и лицах

1915 — в д. Акчикасы Курмышского уезда (ныне Красночетайского района) родился Иван Васильевич Индряков, Герой Советского Союза. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1942 года после окончания Рязанского артиллерийского училища. 24 июля 1944 года батарея под его командованием при прорыве переднего края обороны противника в Белоруссии уничтожила 6 огневых точек, 2 танка и 44 автомашины. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 августа 1944 года. Его именем названа улица в родной деревне, в с. Красные Четаи установлен обелиск.

1921 – в д. Комаровка Чебоксарского уезда (ныне в черте г. Козловка) родился Алексей Алексеевич Дементьев, генерал-полковник. Во время Великой Отечественной войны командовал танковой бригадой, после войны – начальник штаба Московского военного округа, руководитель советских военных специалистов на Кубе, заместитель начальника штаба Объединенных вооруженных сил стран Варшавского договора.

1930 – введен в эксплуатацию Вурнарский фосфоритный завод (ныне АО «Вурнарский завод смесевых препаратов» компании «Август»).

1952 – в чувашской деревне Наратлы Бугульминского района Татарской АССР родился Николай Алексеевич Колесников, заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион и рекордсмен мира, чемпион XXI летних Олимпийских игр по тяжелой атлетике. С 1984 года в Чувашии проводится всероссийский турнир на призы олимпийского чемпиона Николая Колесникова. Его дочь Анастасия тоже прославилась в спорте, — на XXVII Олимпийских играх в Сиднее завоевала серебряную медаль по спортивной гимнастике.

1939 – в д. Нюргечи Комсомольского района родился Юрий Иванович Ксенофонтов, заслуженный художник Чувашской АССР. Выпускник Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова вошел в историю чувашского искусства как мастер станкового портрета и пластики малых форм, считается одним из основоположников чувашской профессиональной скульптурной школы. Произведения автора вошли в золотой фонд чувашского искусства.

1959 – команда любительской радиостанции Чебоксарского радиоклуба одержала победу на Всесоюзных радиотелефонных соревнованиях, посвященных 100-летию со дня рождения русского физика и электромеханика А.С. Попова.

1968 – в Чебоксары прибыли первые вагоны с оборудованием для строительства ГЭС. В марте 1970 года состоялось вручение ордера на строительство Чебоксарской ГЭС – официальное начало работ. Перекрытие Волги завершилось в 1980 году.

1999 – в Чебоксарах состоялся I Всероссийский фестиваль студентов «Юность Большой Волги».