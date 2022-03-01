12 марта. Республика в событиях и лицах

1929 — в с. Богородск Варнавинского района Нижегородской области родился Анатолий Дмитриевич Поздеев, доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель Чувашской АССР, заслуженный изобретатель РСФСР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

С 1965 года работал директором Всесоюзного научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института релестроения (ВНИИР), главным конструктором Министерства электротехнической промышленности СССР по электроприводам для станкостроения, заведующим кафедрой системы автоматического управления электроприводами Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Автор около 200 научных работ, 100 изобретений в области электропривода и преобразователя техники. Им создана научная школа по динамике вентильных электроприводов.

1944 – из Чувашии направлена первая партия добровольцев на восстановление городов и сел, освобожденных от войск фашистской Германии.

1952 – Совет Министров СССР присудил композитору, художественному руководителю Чувашского государственного ансамбля песни и танца Филиппу Мироновичу Лукину за цикл песен о Родине Сталинскую (Государственную) премию. С его именем связаны наиболее яркие достижения в песенном и хоровом твор­честве композиторов Чувашии второй половины XX века. Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, РСФСР, народный артист РСФСР, награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта» (дважды), занесен в Почетную книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Почётный гражданин г. Чебоксары, Красноармейского района Его именем названа Чебоксарская детская музыкальная школа №5, улица в столице Чувашии.

1954 — в Алтайский край на освоение целинных и залежных земель выехала первая группа чебоксарских комсомольцев. В 1956-1961 годах по комсомольской путевке на целину приехало из Чувашской АССР более 3500 юношей и девушек: будущие педагоги, студенты сельхозинститута, энерго-, электромеханического и текстильного техникумов, рабочие промышленных предприятий Чебоксар. За ударный труд сводному отряду молодежи Чувашии в 1957 году было присуждено переходящее Красное знамя Алтайского крайкома КПСС, в следующем году – переходящее Красное знамя ЦК комсомола Казахстана, а затем и памятное Красное знамя ЦК ВЛКСМ. Более тысячи ребят из Чувашии были удостоены медали «За освоение целинных земель».

2003 – стартовала программа Приволжского федерального округа «Чебоксары – культурная столица Поволжья».

В торжественном открытии приняли участие министр культуры Российской Федерации М.Е. Швыдкой, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе С.В. Кириенко, почетный президент сети европейских культурных столиц Спирос Меркурис (Греция), Президент Чувашской Республики Н.В. Федоров, губернаторы регионов и мэры городов ПФО.