QR-код уходит в прошлое, но часть ограничений останется

Работа Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики началась с сообщения Главы республики Олега Николаева о том, что за последнюю неделю число заболевших снизилось, а потому можно снять ряд ограничений, оставив самые необходимые. Последние данные федерального Минздрава и ученых свидетельствуют: новая коронавирусная инфекция останется с нами как сезонное заболевание. И теперь каждый может позаботиться о своем здоровье, сделав вакцину, предупредив тяжелое течение болезни

Министр здравоохранения Владимир Степанов подтвердил, что количество больных ковидом-19 уменьшилось. В республике уже свободно 37% коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Поэтому часть коек в детской республиканской больнице и Вторая городская больница в Чебоксарах возвращаются к плановой работе.

Коллективный иммунитет в целом по республике составляет менее 50%, и этого недостаточно. Как показывает практика, 90% пациентов, попавших в стационар – это непривитые люди. При этом Владимир Степанов не стал называть районы с низким числом привитого населения.

За него это сделал Глава республики. Он сообщил, что меньше всего прививок сделали жители Шемуршинского, Алатырского, Янтиковского и Вурнарского районов, а также Алатыря и Новочебоксарска. И попросил усилить работу в этом направлении, убеждая людей вакцинироваться. Особо Олег Николаев подчеркнул — хотя прививка не гарантирует, что человек не заболеет, однако она сведет к минимуму вероятность тяжелого течения болезни со смертельным исходом.

Руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская тоже сказала, что в республике заболеваемость ковидом-19 снизилась в три раза, число внебольничных пневмоний, обусловленных коронавирусной инфекций, составляет всего треть от общего количества. Она согласилась с тем, что большинство ограничений можно снять.

Чуть позже стало известно, что Глава республики подписал Указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики», отменяющий большую часть «коронавирусных» ограничений. Тем не менее документом сохраняется масочный режим в общественном транспорте, легковом такси, на парковках, в лифтах, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ. Пока не будут сняты и ограничения на проведение массовых мероприятий.