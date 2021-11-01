В Чувашии — новые ограничения и более строгий контроль

И снова за работу…

Завершилась нерабочая неделя, объявленная Президентом России по всей стране с 30 октября по 7 ноября. Но не все регионы вернулись к нормальному режиму работы. Там, где ситуация не улучшилась, ковидные «каникулы» решили продлить. С какими же результатами вернулась после вынужденного отдыха Чувашия и в каких условиях теперь продолжатся ее трудовые будни?

О последних новостях, решениях и поручениях правительства республики — в нашем обзоре.

Важно закрепить результат

С коронавирусной темы традиционно началось и еженедельное совещание в Доме правительства республики. Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что главной целью прошедших нерабочих дней было разорвать цепочку распространения коронавирусной инфекции, улучшить ситуацию с заболеваемостью ковидом и облегчить нагрузку на систему здравоохранения, которая работает сейчас на пределе своих возможностей. И положительные результаты есть.

Об этом, кстати, руководитель региона сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в минувшую пятницу. Но главное, что за прошедшие выходные ситуация в целом не ухудшилась и тенденция к уменьшению количества ковидных пациентов, как тех, кто лечится в больнице, так и тех, кто получает лечение на дому, пока сохраняется. «Все принятые решения по поводу нерабочей недели были правильными, — с уверенностью сказал Глава республики. — Мы видим позитивные результаты».

Но удастся ли сохранить тенденцию? Воспользовавшись длинными выходными, немало жителей республики отправились в дальние поездки, а потому по их возвращении можно ожидать всплеска новой волны инфицированных, предупредил Олег Николаев. Важно проконтролировать, чтобы все вернувшиеся оперативно прошли обследование и, если у кого-то из них обнаружится ковид, своевременно начать лечение.

Что не так с QR-кодом?

Согласно решениям, принятым на оперштабе, с 8 ноября наконец-то вернулись за парты школьники. Возобновили работу все предприятия и организации, но с соблюдением определенных требований. Прежде всего, это показавшая свою эффективность система проверки QR-кодов о вакцинации, а в ближайшем будущем, как уже сообщала наша газета, появится «разрешительный» код и для людей, имеющих высокое количество антител. Со вчерашнего дня такой «фильтр» введен во всех торговых центрах и ряде других организаций, за исключением тех, что имеют жизненно важное значение, — это продовольственные магазины, аптеки и так далее (согласно установленному перечню).

Однако в понедельник утром многие жители Чувашии, как и других регионов, заметили, что срок действия QR-кодов на портале госуслуг внезапно изменился с года до шести месяцев. А те, кто прививался от ковида более полугода назад, столкнулись с тем, что их коды о вакцинации от коронавируса и вовсе перестали действовать. Об этом упомянул на планерке и Глава республики. «На данный момент я так понимаю, что произошли какие-то сбои в системе госуслуг», — предположил Олег Николаев и дал поручение Минцифры Чувашии быстро разобраться с ситуацией и при необходимости привлечь коллег из федеральных структур, чтобы отрегулировать вопрос.

КРИСТИНА МАЙНИНА, руководитель Минцифры Чувашии: «Из-за технических работ, которые велись на Едином портале госуслуг, произошла ошибка. В настоящий момент портал работает. В течение ближайшего времени срок действия сертификатов о вакцинации будет восстановлен. Просим жителей республики не волноваться».

Уже ближе к 10 утра федеральные СМИ, ссылаясь на Минцифры и Минздрав России, сообщили, что неполадки на портале госуслуг связаны с техническими работами и что срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним.

Напомним, с 8 ноября согласно приказу Минздрава России вводится новый стандарт сертификата о вакцинации против COVID-19, при этом сертификаты, что выдавались ранее, должны обновиться автоматически до 1 марта. Действительно, были предположения, что они будут действовать полгода. Однако никаких официальных решений об изменении сроков действия QR-кодов пока не принималось.

А кто-то ограничения проигнорировал

Также на совещании Олег Николаев поручил проверить, как исполняется постановление главного государственного санитарного врача по Чувашии об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. «До 1 ноября работники потребительского сектора, центров занятости населения, предприятий общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и ряда других объектов должны были пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции первым компонентом либо однокомпонентной вакциной, до 1 декабря — вторым компонентом. При этом будут учитываться интересы жителей, которые переболели менее полугода назад и имеют отсрочку от вакцинации», — еще раз напомнил руководитель региона. «Мы всех предупредили, все разъяснили. Надо уже начинать планомерно и твердо контролировать реализацию норм постановления. Если предприятия будут игнорировать правила, будем соответствующе реагировать», — заявил Глава Чувашии.

Также Олег Николаев посетовал, что некоторые предприятия в нерабочие дни нарушали-таки строгий режим. Через социальные сети люди жаловались, что определенные развлекательные заведения, в частности в Чебоксарах, демонстративно игнорировали ограничения. Так, несмотря на запрет, работал ночной клуб по улице Ярославской. Глава поручил проверить обращение горожан: если факт подтвердится, то деятельность заведения может быть приостановлена на 90 дней.