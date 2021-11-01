На утренники в садики и школы родителей пустят только с QR-кодом

Еще один Новый год без корпоративов?

В новогоднюю ночь в кафе и ресторанах в республике, похоже, будет тихо. На заседании Оперштаба в минувшую пятницу Глава Чувашии Олег Николаев предложил приостановить работу общепита в ночь с 31 декабря на 1 января. Сейчас в министерствах и ведомствах изучают возможность введения такого рода запрета.

Заведения общественного питания, напомним, в данный момент могут работать до 23 часов. На заседании Оперштаба представители Управления Роспотребнадзора по Чувашии рекомендовали соблюдать это ограничение и во время новогодних праздников. Однако, по мнению Олега Николаева, проконтролировать работу кафе и заведений в новогоднюю ночь будет сложно, и у заведений появится соблазн нарушить правила. Полный запрет сведет на нет возможные нарушения и «закрытые» банкеты. С решением этого вопроса Олег Николаев попросил экспертов не затягивать и дать ответ в ближайшее время.

Соответствующие изменения могут быть внесены в Указ Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики». «Над текстом Указа поработаем, обсудим ситуацию с мерами ограничения в новогодние праздники. Желательно с этим не тянуть, чтобы люди могли настроиться и организовать свое время. Праздновать дома с семьей — самый лучший вариант», — считает Олег Николаев.

На заседании Оперштаба говорили и о других «новогодних» ограничениях. На праздники, как правило, домой возвращаются люди, работающие за пределами республики. По приезде в Чувашию в обязательном порядке они должны пройти ПЦР-тестирование, чтобы исключить распространение инфекции. Этот момент поручили проконтролировать в муниципалитетах.

Об отмене новогодних утренников в детских садах и в школах речи пока не идет. Однако проводить их будут отдельно для каждой группы и класса. Родители смогут побывать на празднике, только если у них QR-код вакцинированного. Это же требование распространяется на посещение новогодних спектаклей и представлений вместе с детьми.

Кстати

Дополнительные ограничительные меры в новогодние дни примут и в других регионах страны. В Алтайском крае, например, предложили запретить проведение любых праздничных корпоративных мероприятий, новогодних банкетов и детских праздников. Согласно рекомендациям регионального Роспотребнадзора ограничения будут действовать с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.