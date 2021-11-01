Чувашия может стать пилотным регионом по запуску QR-кодов для переболевших

Алгоритм для антител

Система выдачи QR-кодов гражданам с высоким титром антител может быть запущена в пилотном режиме в Чувашии в ближайшие дни. Об этом в минувшую пятницу сообщил ТАСС Глава республики Олег Николаев.

«В ближайшие дни эта работа (по созданию алгоритма генерации QR-кодов. — Прим. ТАСС) будет завершена. Она ведется совместно с Минздравом РФ и Роспотребнадзором. И мы можем даже в пилотном варианте в Чувашской Республике запустить данный алгоритм, потому что технологически, технически, организационно мы готовы, — подчеркнул Николаев.

Глава Чувашии пояснил, что на сегодняшний день в республике подготовлен алгоритм генерации QR-кодов. «Алгоритм предполагает дополнительную сдачу анализов, причем анализы будут проводиться двумя лабораториями, аккредитованными правительством Чувашской Республики, это лаборатория кожно-венерологического диспансера и Республиканской клинической больницы, которые обладают всеми технологическими и техническими возможностями, результаты анализов максимально верифицируются с точки зрения достоверности. Забор анализов может быть осуществлен в любом районном центре районными больницами и доставлен в эту лабораторию для удобства людей, которые желают подтвердить количество антител. Такая практика нужна для того, чтобы отсечь фальшивые справки, которые, естественно, могут быть», — уточнил он.

По словам Олега Николаева, чтобы исключить субъективное мнение конкретного специалиста, решение о включении в единый регистр того или иного человека будет приниматься врачебной комиссией, которые функционируют при каждой поликлинике и заседают два раза в неделю. «Таким образом, в случае реализации данного механизма, в течение двух-трех дней человек может получить сгенерированный QR-код», — отметил Николаев. Глава Чувашии добавил, что очень важно получить четкое мнение специалистов, которые будут давать гарантии того, что у человека достаточный уровень иммунитета, исходя из количества антител, чтобы генерировать ему QR-код.

От редакции

Как уже сообщала «СЧ», о намерении разработать региональную систему куар-кодов для людей с высоким титром антител, Олег Николаев объявил на заседании республиканского Оперштаба, состоявшемся 12 ноября. Глава Чувашии рассказал, что к нему поступает много обращений по этому поводу, и что новая система позволит с одной стороны обеспечить безопасность граждан, с другой — соблюсти права людей, имеющих высокий уровень антител. Он также уточнил, что такой куар-код будет действовать только на территории Чувашской Республики, на федеральном портале Госуслуг он отображаться не будет.

Публикуется в рамках проекта «Здоровые люди», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии