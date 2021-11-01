Мобильные группы продолжают проводить ежедневные рейды

Кому ковид не страшен?

Проверяют магазины, общественный транспорт, объекты бытового обслуживания и заведения общепита в республике — соблюдают ли там противоэпидемические ограничения?

8 ноября в столице Чувашии проверяющие вышли в очередной рейд и проинспектировали 41 такой объект. По результатам проверки были составлены два акта фиксации нарушений: на индивидуального предпринимателя, чей магазин «Эконом-маркет» располагается по улице Хузангая, и на магазин «Пятерочка» по Московскому проспекту. Типичные нарушения — отсутствие мобильного приложения по считыванию QR-кода, посетители обслуживают без масок, записи в журнале термометрии сотрудников не ведутся, санитарную обработку помещений не делают…

А в ночь на 9 ноября в Чебоксарах мобильные группы посетили с проверкой несколько столичных баров и клубов — накануне в соцсетях появилась информация, что там нарушаются «антиковидные» ограничения, введенные в республике. Ревизоры проверили кафе «Жожо бар» и клуб «Ривер рум», располагающиеся по улице Ярославской, дом 29, а также бар «Депо» по улице Хмельницкого, 97.

По итогам рейда были составлены три акта фиксации нарушений. Два из них — на бар «Депо», где посетители курили кальян, а персонал заведения обслуживал гостей без масок. Не нашлось у организации и журнала термометрии сотрудников, равно и как разметки социального дистанцирования. Дальше — больше. Оказалось, у сотрудников бара не было приложения для проверки QR-кодов, а про должную обработку заведения и вовсе позабыли. Еще один акт был составлен на кафе «Жожо бар» за неисполнение требований Указа Главы Чувашии № 166 — в заведении проигнорировали соблюдение санитарных норм и правил.

В этот же день мобильные группы в районах республики проверяли наличие защитных масок на лицах продавцов и покупателей на объектах торговли, регулярность обработки контактных поверхностей дезинфицирующими средствами. В Алатырском, Вурнарском, Комсомольском, Моргаушском, Урмарском, Яльчикском районах и в городе Алатырь нарушений не зафиксировали. В пресс-службе Ядринского района рассказали, что после проверки четырех десятков организаций составлен всего один акт — на магазин «Август Раш», где не велись записи обработки помещения…

Кстати

Добрались и до «Чердака»

В ночь на 10 ноября столичные мобильные группы составили два акта, один из которых — на кафе «UNITY PLACE» на улице Калинина. В частности, сотрудники не требовали у посетителей показать документ, удостоверяющий личность при проверке QR-кодов. А второй акт был составлен на кафе «Чердак», располагающийся по проспекту Мира, где обслуживали гостей и вовсе без QR-кода или иного документа, подтверждающего наличие иммунитета к коронавирусу. По собранным материалам проверки, виновные будут привлечены к административной ответственности.