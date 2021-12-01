В новый год — с новыми антиковидными правилами

«Хороводы нам водить еще рано»

Как будет жить и работать Чувашия в новогодние дни, для работников каких еще сфер вакцинация станет обязательной и какие ограничения ожидают покупателей в крупных продовольственных магазинах? Эти и другие вопросы обсудили во вторник на очередном заседании республиканского Оперштаба под руководством Главы Чувашии Олега Николаева.

Наконец-то есть хорошие новости: из ковидного в обычный режим на этой неделе вернулись основной корпус БСМП в Чебоксарах и Вурнарская районная больница, уменьшается количество пациентов в стационарах и больных на дому, снижается число людей на ИВЛ. Но в целом картина с заболеваемостью коронавирусом все же очень тревожная: ежедневно регистрируется около 140 новых инфицированных, подступает новый, еще неизученный штамм «омикрон». На этой неделе в России он подтвердился у двух жителей страны, прибывших из ЮАР. На фоне новых опасностей в республике резко снизились темпы вакцинации. Если примерно месяц назад ежедневно в Чувашии прививались около пяти тысяч человек, то сейчас не более 800-900.

Цифра 41,5% от всего населения республики — столько вакцинировано жителей Чувашии. (По данным на 7 декабря)

За прививку — два выходных

До 1 декабря согласно постановлению главного государственного санитарного врача республики обязательную вакцинацию должны были пройти работники целого ряда отраслей. Из-за низких темпов вакцинации в Управлении Роспотребнадзора по Чувашии этот список сочли необходимым расширить.

По словам заместителя руководителя надзорного ведомства Веры Головач, сейчас прорабатывается вопрос об обязательных прививках для людей старше 60 лет, студентов вузов, техникумов и колледжей, а также работников промышленных предприятий и агропромышленного комплекса. В Управлении Роспотребнадзора по Чувашии предложили организовать на этих предприятиях и в учебных заведениях пункты вакцинации. Сейчас в техникумах и вузах изучают такую перспективу.

А работодателям рекомендовали предоставить вакцинированным работникам два оплачиваемых выходных дня с возможностью присоединить их к очередному отпуску. А вот непривитых сотрудников старше 60 лет нужно перевести на «дистанционку» или отправить в отпуск. Соответствующие дополнения Глава Чувашии внес в новую редакцию Указа «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

К СВЕДЕНИЮ В транспорте все должны быть в масках На Оперштабе Глава Чувашии Олег Николаев потребовал жестче контролировать соблюдение мер безопасности в автобусах и троллейбусах. «Обязательно требовать с пассажиров при входе в салон маски. Если нет — запрет начала движения, пока человек не наденет маску. Такая норма во многих регионах действует. Давайте эту работу организуем», — поручил руководитель региона. «Принято», — отреагировал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

На вакцинацию ведут за руки

По данным вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, в сфере потребительского рынка двумя компонентами вакцины привились 85% работников. Однако в нескольких районах и городах уровень вакцинации все еще не дотягивает до 80%, несмотря на установленные главным санитарным врачом республики сроки. В аутсайдерах — Яльчикский, Аликовский, Урмарский, Алатырский районы и Алатырь.

Некоторых глав администраций отстающих районов в ходе Оперштаба Олег Николаев вызвал на ковер. «У вас статистика по вакцинации очень низкая, соответственно — достаточно высокая смертность. Прямая взаимосвязь», — обратился Олег Николаев к заместителю главы администрация Яльчикского района Марине Павловой, предложив приостановить работу объектов общественного питания в районе не только в новогоднюю ночь, но и в другие праздничные дни. «У нас всего два объекта общественного питания работают», — был ответ. Погоды, видимо, такой запрет в муниципалитете не сделает… «Там, где низкий уровень вакцинации, там и негативные последствия. Осознайте это, наконец!» — призвал Глава республики.

«У вас-то в чем проблема?» — поинтересовался он у главы администрации Аликовского района, одного из опытнейших муниципальных служащих Александра Куликова. На подведомственной ему территории тоже удручающая статистика. «Нарастим, процесс идет, — заверил тот. — У нас каждый день мобильный ФАП выезжает по графику. Прямо по деревне едет, в каждый дом заходим, буквально людей за руки выводим». Труднее всего, по его словам, договориться с людьми, выезжающими на заработки в другие регионы — они сомневаются, что второй компонент получат вовремя. Тогда приходится объяснять, что второй компонент вакцины можно делать в течение 90 дней.

За хлебом — с QR-кодом?

В каждом муниципалитете отраслевые министерства еженедельно проводят мониторинг количества привитых от коронавируса работников, объекты торговли и общепита обследуют мобильные группы. Отдельно проанализировали и федеральные торговые сети, представленные в республике, — «Магнит» и «Пятерочка». В одном из магазинов сети «Пятерочка» в Канаше, по словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, проверяющие столкнулись с сопротивлением сотрудников торгового объекта: они отказались предоставить запрашиваемые сведения о вакцинации. В этой торговой сети, кстати, по данным Минэка Чувашии, уровень вакцинации работников — 71%, ниже необходимых 80%. Объяснять причины отказа пропускать мобильные группы в магазин «Пятерочка» в Канаше Глава Чувашии Олег Николаев попросил представителя торговой сети «X5 Ритейл Групп» Тимура Баймуллина. Он подключился к заседанию Оперштаба по видеосвязи.

«Ситуацию по Канашу мы отработаем, — прокомментировал Тимур Баймуллин. — Такого в принципе у нас не должно быть и не бывает. Мы пропускаем абсолютно все органы власти, СМИ и открыты для проверок». Что касается уровня вакцинации, пообещал, что в ближайшие 3-4 недели она достигнет нужных показателей. «Это очень долго», — отреагировал Олег Николаев, отметив, что в случае недостаточного охвата вакцинацией есть все законные основания запретить работу торгового объекта.

При посещении крупных продовольственных магазинов, таких как «Пятерочка», не исключено, что уже скоро начнут требовать QR-код. Такое ограничение, кстати, уже действует в некоторых российских регионах. Глава республики поручил региональному Минэку изу-чить практику применительно и к Чувашии. Предложение представитель торговой сети встретил настороженно. По его словам, по опыту регионов, с введением QR-кодов в торговых центрах, где расположены магазины сети, трафик упал до 70%, товарооборот — более чем наполовину. «Тем не менее, мы вынуждены это изучать. Вы сами видите, риски распространения достаточно большие, а вот такие проверенные методы показывают хорошую эффективность. Как говорится, ничего личного. Ради общественных интересов», — сказал Олег Николаев.

В ТЕМУ На предприятиях потребительского рынка республики запустят автоматизированную систему учета вакцинированных сотрудников. Она позволит мобильным группам контролировать ситуацию с вакцинацией на объектах.

Елка без банкетов и хороводов

На прошлом заседании Оперштаба Глава Чувашии Олег Николаев предложил ограничить работу общепита в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. В Управлении Роспотребнадзора по Чувашии поддержали эту инициативу. Однако на Оперштабе приняли решение приостановить работу кафе и ресторанов не только в новогоднюю ночь, но и на день раньше: с 23.00 30 декабря до 12.00 1 января.

В надзорном ведомстве также считают, что проведение массовых мероприятий в праздники тоже невозможно. Однако на новогодние представления и спектакли региональный Роспотребнадзор дал добро, «но без хороводов». «Хороводы нам водить еще рано», — подытожила заместитель руководителя ведомства Вера Головач. На утренники в детсады и школы, как было сказано ранее, родители смогут попасть только при наличии QR-кодов. Не исключено, что при необходимости в отдельных муниципалитетах введут дополнительные ограничения на новогодние каникулы.

КСТАТИ

Никто не захотел пойти в «красную зону»

Недавно главные врачи пригласили противников вакцинации прийти на экскурсию в «красную зону» ковид-госпиталей. Однако желающих, по словам вице-премьера — министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, не оказалось. Но предложение остается в силе. Как напомнил Олег Николаев, любой, кто все еще сомневается в серьезности ситуации, может обратиться к главному врачу той или иной больницы и сходить на «экскурсию». «Любопытных» обеспечат всеми необходимыми средствами защиты.