Чувашия может стать первым регионом, где появится QR-код для переболевших

В ближайшую неделю в Чувашии намерены внедрить региональную систему QR-кодов для людей с высоким уровнем антител. Об этом Глава Чувашии Олег Николаев объявил на заседании Оперштаба в минувшую пятницу. Пока в республике, как и по всей России, получить QR-код могут только вакцинированные или те, кто переболел коронавирусом «официально» — с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как пояснила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина, для решения этой задачи в республике создадут региональный электронный ресурс. На нем можно будет ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Для этого будет сформирован реестр лиц с высокими титрами антител. Однако пользоваться таким QR-кодом люди смогут только на территории республики — на портале Госуслуг он отображаться не будет.

Кстати Решением Оперштаба, в органы ЗАГС республики, а также в органы соцзащиты, центры соцобслуживания и службы занятости населения, располагающиеся в зданиях администраций муниципалитетов, теперь можно попасть без предъявления QR-кода. С 8 ноября это требование было обязательным. Посещение — по предварительной записи.

Глава Чувашии попросил не затягивать с решением этого вопроса. Как рассказал Олег Николаев, к нему поступает масса обращений на эту тему: из-за того, что у людей нет QR-кода, они не могут попасть ни в магазины, ни в другие учреждения. «Этот механизм позволит, с одной стороны, обеспечить безопасность граждан, с другой — соблюсти их права, поскольку сейчас многие переболевшие не могут посещать объекты торговли и общепита из-за введенных ограничений», — пояснил решение Олег Николаев.

Предполагается, что делать анализ на антитела в республике будут специализированные аккредитованные лаборатории: в Республиканском кожвендиспансере и Республиканской клинической больнице. Это исключит и отфильтрует фальшивые справки. Если уровень иммуноглобулина высокий (больше 300 единиц), для человека сгенерируют QR-код на региональном портале сроком действия на полгода. Если же меньше, он должен будет вакцинироваться.

Такой уровень антител — не случаен. Это их количество, как утверждает директор центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, защищает организм от заболевания. Вот что, в частности, ученый сообщил 8 ноября в интервью «Известиям»: «Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «Дельты» полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт». Если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350–400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника». Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19».

Предложение чувашских властей внедрить региональный QR-код для переболевших жители республики встретили с одобрением. Поддержали идею и широко в обществе. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, как пишет издание «Лента» со ссылкой на «Секрет фирмы», назвал решение Чувашии «логичным». Единственной проблемой, по его словам, может стать необходимость унифицирования методики определения антител. А ранее с похожей инициативой выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Попытки ввести QR-коды по антителам, справедливости ради, предпринимали и другие регионы: Удмуртия и Санкт-Петербург. В городе на Неве, в частности, подразумевалось, что рассматривать результаты теста на антитела будет врачебная комиссия. В случае, если эксперты подтвердят перенесенное заболевание, сведения о пациенте внесут в федеральный регистр. А затем они поступят на портал Госуслуг, который сформирует QR-код. Однако на практике эту идею там пока так и не реализовали.

Отреагировали на инициативу Олега Николаева и в Москве. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в своем комментарии отметил, что Кремль отслеживает все региональные инициативы по борьбе с пандемией, но главным центром этой работы является оперштаб правительства.

Хроника коронавируса: шаткое равновесие

На Оперштабе также отметили, что в Чувашии сохраняется некоторая тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом, наметившаяся в период нерабочих дней. Если в начале локдауна в республике прививались 5,5-6 тысяч человек в день, то сейчас — чуть меньше пяти тысяч. В связи с готовящимися в России законопроектами об обязательном использовании QR-кодов на это обстоятельство стоит обратить особое внимание, указал Глава Чувашии Олег Николаев.

Из положительного — в стационарах почти на треть снизилось количество пациентов. Если неделей ранее доля свободного коечного фонда в медучреждениях для лечения ковидных больных составляла около 21%, то сейчас, по данным Минздрава республики, этот показатель — 23,2%. Соответственно, в больницах уменьшилось суточное потребление кислорода: с 45 до 30 тонн, дефицита нет. Около 45% необходимого кислорода поставляют Химпром и Промтрактор, остальной объем привозят из Татарстана.

Алатырь, Алатырский и Янтиковский районы вышли из локдауна — решением регионального Оперштаба в муниципалитетах сняты антиковидные ограничения, действовавшие больше двух недель. Однако в зону риска попал Аликовский район. Если до среды ситуация с заболеваемостью и с темпами вакцинации там не улучшится, в районе могут ввести жесткие меры.

По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашии, эпиднеблагополучными продолжают оставаться Алатырь, Шумерля, Ибресинский, Янтиковский, Моргаушский, Чебоксарский, Ядринский и Яльчикский районы. А в нерабочую неделю в восьми муниципалитетах был превышен среднереспубликанский показатель заболеваемости коронавирусом. Во время рейдов специалисты Роспотребнадзора выявили, что QR-коды и документы, удостоверяющие личность, нередко проверяют не непосредственно на входе в магазины и заведения общепита, а у кассы или на линии раздачи. Главный санитарный врач по Чувашии Надежда Луговская предложила широко внедрять в республике экспресс-тесты на ковид. Необходимо, по ее словам, наращивать и темпы вакцинации против Covid-19, в том числе среди сделавших прививку ранее и переболевших коронавирусом.

К организациям-нарушителям антиковидных ограничений Олег Николаев призвал контролирующие органы применять самые строгие меры, вплоть до приостановления деятельности. Причем делать это надо демонстративно, чтобы другим неповадно было. В целом, как доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, в республике в сфере общепита вакцинировались 85% сотрудников, в сфере услуг — 80%, в рознице — 78%. А в связи с тем, что в МФЦ стали образовываться очереди для подтверждения QR-кодов о вакцинации, предложил для верификации подключить другие службы.