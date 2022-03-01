В библиотеках республики стартовал Год культурного наследия народов России

Первыми проводить мероприятия в рамках Года культурного наследия народов России начали библиотеки республики. Книжные выставки, фольклорные посиделки и тематические мероприятия о народном творчестве, национальном наследии проходят почти во всех дворцах книги.

При этом каждая библиотека находит свой индивидуальный подход к мероприятию.

Так, центральная библиотека Батыревского района еще 25 февраля отметила открытие Года культурного наследия народов России, Года выдающихся земляков и 95-летие образования района творческим фестивалем «С любовью к родной земле». С традициями, праздниками и культурой народов, проживающих в районе, знакомили множество различных выставок — «Мастерами земля славится», «Мудрость чувашского края», «Эпир вēсемпе мухтанатпăр» (Мы гордимся ими), «2022 год — Год выдающихся земляков» и другие. Дополняли их выступления творческих коллективов с национальными песнями, стихами, танцами и фольклорными праздниками. Бурю аплодисментов вызвал чувашский обряд, который проводился перед началом сенокоса. Показали его библиотекари Тойсинского сельского поселения.

Интересная встреча с читателями под названием «Гармонь — душа России» провели и библиотекари поселка Первомайского Алатырского района. «Гармонь, — утверждают они, — одна из опор духовных ценностей, играет важную роль в жизни практически каждого народа нашей страны. Без нее невозможно представить себе ни концерта, ни вечера в сельском клубе, ни значимых событий и праздников». Главным героем вечера в Первомайском стала известная в поселке гармонист Тамара Ульянова. Под ее задорную игру собравшиеся в библиотеке первомайцы пели, плясали, вспоминали народные традиции.

КСТАТИ

Большой праздничный вечер, посвященный Году культурного наследия народов России и Году выдающихся земляков провели и в деревне Нижние Ачаки Большешемердянского сельского поселения Ядринского района. Инициатором выступила сельская молодежь, праздник проходил в Доме культуры. Вспоминали своего прославленного земляка, председателя колхоза «Ленинская искра» Аркадия Павловича Айдака, пели посвященные ему песни.