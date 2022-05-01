Посол Шри–Ланки в России оценила перспективы сотрудничества с Чувашией

От тракторов до докторов

Электротехника, солнечные батареи и трактора с одной стороны, медицинские технологии — с другой. Такие перспективы сотрудничества Чувашии и Шри-Ланки обсудили на встрече Глава республики Олег Николаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России Джанита Лиянаге.

Наша республика впервые планирует наладить с островным государством торговое сотрудничество, прежде всего в плане поставки в Шри-Ланку оборудования, тракторной техники и продукции «зеленой» энергетики, сообщили в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. «Это ключевые направления, которые могут стать одними из вариантов сотрудничества и взаимной торговли», — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

«Наши предприятия производят технику и оборудование, успешно конкурирующие на мировом уровне», — прорекламировал местную промышленность Олег Николаев. И добавил: «Прямые контакты, изучение на месте возможностей предприятий позволят вам увидеть потенциал Чувашии, встроить новые связи в торгово-экономические отношения между Россией и Шри-Ланкой».

Речь на встрече шла и о возможности использования достижений медицины Шри-Ланки в Чувашии. В частности — об открытии оздоровительного центра. «Вы можете рассчитывать на нашу заинтересованность, — подчеркнул Глава Чувашии. — Тем более мы реализуем большой проект по созданию межрегионального реабилитационного центра, который будет предлагать разнонаправленные услуги оздоровления и реабилитации». По словам Олега Николаева, заинтересована республика и в сотрудничестве в сфере туризма, который является одним из приоритетных направлений развития региона.

Медицинская тема была продолжена во время визита Джаниты Лиянаге в МНТК «Микрохирургия глаза». Дело в том, что в Шри-Ланке есть уникальный глазной банк — все жители страны дают согласие стать донорами глаз и роговицы. И в России в целом, и в Чувашии в частности, такой банк тоже мог бы пригодиться. Обсудили в МНТК и возможный обмен опытом — чтобы наши врачи могли ездить к коллегам в Шри-Ланку, а их офтальмологи, в свою очередь, в Чебоксары.

Побывала высокая гостья и в АО «ЧЭАЗ», и в ЧГУ имени И.Н. Ульянова. К образованию, кстати, у госпожи Лиянаге особый интерес: до назначения послом она занималась преподавательской работой, была ректором одного из университетов Шри-Ланки. И поэтому ей было любопытно узнать, как завод и вуз сотрудничают в подготовке кадров и научных разработках. Возможно, и студенты из Шри-Ланки тоже приедут к нам учиться: два года назад, например, в вузах России получали высшее образование более 150 жителей этой страны.

СПРАВКА «СЧ»

Дипломатические отношения между СССР и Цейлоном (так Шри-Ланка называлась до 1972 года) были установлены в 1957 году. Сейчас при торговой палате Шри-Ланки действует Ланкийско-Российский деловой совет, а в Коломбо успешно работает общество дружбы «Шри-Ланка — Россия». В августе 2017 года Россия по просьбе партнеров оказала гуманитарную помощь Шри-Ланке на общую сумму 24 млн рублей в связи с разрушениями, вызванными наводнением и оползнями.