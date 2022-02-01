«Сокол» разгромил саратовский «Кристалл» со счетом 5:2

На днях в рамках первенства НМХЛ по хоккею новочебоксарский «Сокол» в родных стенах сыграл первый матч серии против клуба «Кристалл» (Саратов). Волжское дерби всегда приковывает внимание любителей спорта, и нынешние матчи исключением не стали. Новочебоксарские хоккеисты со стартового свистка арбитра показали, кто в доме хозяин, — в первом периоде игроки «Сокола» забросили три безответные шайбы, практически предопределив исход встречи. В оставшееся время и новочебоксарцы, и саратовцы сумели по два раза поразить ворота друг друга. Итоговый счет 5:2 в пользу подопечных Егора Карпа. Результат второго матча противостояния станет известен после выхода номера в печать.