11 февраля. Республика в событиях и лицах

1880 — в д. Андреево-Базары Цивильского уезда (ныне Козловского района) родился Егоров Василий Георгиевич, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чувашской АССР. Опубликовал более 60 научных трудов: «Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении», «Этимологический словарь чувашского языка», «Чувашско-русский словарь», «Русско-чувашский словарь», учебные программы и школьные учебники. Его труды стали значительным вкладом в отечественную тюркологию и определили пути развития современного чувашского языкознания.

1907 — начало вооруженного сопротивления крестьян села Чемеево и близлежащих деревень Ядринского уезда (ныне Моргаушского района) под руководством уроженца д. Лебедкино, рабочего Канавинского завода Нижнего Новгорода И.М. Морева, вошедшее в историю под названием Чемеевское восстание. Поводом явилось прибытие в Чемеево полицейских стражников для насильственного взыскания податей. 18 активных участников беспорядков были арестованы и преданы суду.

1939 — в с. Чувашские Карамалы Аургазинского района Республики Башкортостан родился Василий Васильевич Николаев, доктор технических наук, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области гуманитарных наук и в области литературы и искусства, Национальной общественной премии Российской Федерации имени Петра Великого.

В 1989-2002 годах возглавлял дочернее предприятие «Оренбурггазпром» РАО «Газпром». С конца 1990-х годов занимался изучением малоисследованных вопросов этнической истории и традиционной культуры чувашского народа. Организатор издания и соавтор книг, посвященных истории и культуре чувашского народа.

1939 — в с. Климово Ибресинского района родился Орест Александрович Маркиянов, первый мастер спорта СССР по вольной борьбе из чувашских спортсменов, основатель школы вольной борьбы в Чувашской Республике, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР, почетный работник высшего образования РФ.

В его родном селе ежегодно проходит традиционный республиканский турнир по вольной борьбе на призы О. Маркиянова.

1940 — при прорыве линии Маннергейма на Карельском перешейке в ходе Советско-финляндской войны погиб командир танка Сергей Николаевич Бутяков, первый чуваш, удостоенный высшей степени отличия Родины — звания Героя Советского Союза. Похоронен в братской могиле вблизи деревни Четверяково Приозерского района Ленинградской области. Родился в д. Нижнее Анчиково Козловского района. Его имя носят судостроительно-судоремонтный завод в г. Звенигово Республики Марий Эл, улицы в Чебоксарах, Козловке, родной деревне.

На фото: С.Н. Бутяков — первый чуваш, удостоенный звания Героя Советского Союза.