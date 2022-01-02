Республика в событиях и лицах

25 января

1908 — в с. Карачево Козловского района родилась Мария Дмитриевна Ухсай, писатель, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. Eе перу принадлежат пьесы для детей «Лейся, дождь», «Андрейка», либретто балета «Чудесная вышивальщица». Автор нескольких книг.

1918 — в с. Напольное Порецкого района родился Григорий Фадеевич Арлашкин, командир стрелкового батальона, Герой Советского Союза. Погиб при штурме города Мельзак в Польше. Eго именем названы рыболовецкое судно, улица и школа в Напольном.

1945 — выпускник Мариинско-Посадского лесотехнического техникума, командир взвода Алексей Степанович Яшнев со своими бойцами первыми преодолели реку Одер, выбили противника и удерживали плацдарм, обеспечив выполнение боевой задачи батальона. В этом бою лейтенант А.С. Яшнев погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.

26 января

1881 — в д. Изедеркино Моргаушского района родилась Татьяна Николаевна Николаева, мать 8 сыновей, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Первым отдал жизнь за Родину Иван. Вторым погиб Григорий: шесть немецких танков уничтожил он в последнем бою, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1944 году, повторив подвиг Александра Матросова, погиб Егор. В том же году пал четвертый сын Павел, самый младший из детей. От тяжелых ранений умер Фрол. Вернуться с войны, обзавестись семьями посчастливилось только троим сыновьям — Родиону, Александру и Михаилу. В родной деревне в честь матери героев установлен памятник.

1904 — в г. Чебоксары родился Павел Михайлович Зимин, военачальник, генерал-майор. В годы войны служил заместителем военного коменданта Москвы, начальником штаба войск по охране тыла Западного, Крымского, Северо-Кавказского фронтов. После войны — начальник войск НКВД по охране тыла Группы советских оккупационных войск в Германии, руководитель отдела в Главном управлении пограничных войск МВД СССР. На доме № 51 по улице Карла Маркса в Чебоксарах открыта мемориальная доска.

1922 — принято постановление областного исполкома Советов Чувашской автономной области о введении чувашского языка в качестве государственного в учреждениях и школах области.

1926 — в Чебоксарах состоялся I съезд Советов Чувашской АССР. Основным вопросом было обсуждение и принятие Конституции республики.

1994 — в Москве образовано Представительство Чувашской Республики при высших органах государственного управления России. Почетным представителем назначен летчик-космонавт СССР А.Г. Николаев.

27 января

1900 — в д. Кудемеры Козловского района родился Петр Николаевич Осипов, драматург, актер, народный писатель Чувашской АССР, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, заслуженный врач РСФСР. Один из основателей чувашского профессионального драматического театра и национальной драматургии. Занятия литературой сочетал с врачебной деятельностью.

1905 — в чувашском селе Гулькино Заинского района Республики Татарстан родился Григорий Федотович Ларионов. В Великой Отечественной войне служил в ВВС Балтийского флота. Звание Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 года. Именем Г. Ларионова названа школа в родном селе.

1918 — в Казани группа студентов показала спектакль на чувашском языке по пьесе А.Н. Островского «Не так живи, как хочется». Организатор — учащийся Казанского художественного училища И.С. Максимов-Кошкинский, народный артист Чувашской АССР с 1933 года. Дата считается днем рождения Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова.

1971 — состоялась премьера художественного фильма «Сеспель», снятого по роману украинского писателя Юрия Збанацкого Киевской киностудией имени Довженко. В главной роли — студент Ленинградского института театра, музыки и кино Иосиф Дмитриев, единственный чуваш в актерской группе. Фрагменты фильма снимались в Чебоксарах.

28 января

1867 — учреждена служба Инспектора чувашских школ Казанского учебного округа. Первым окружным инспектором был назначен Н.И. Золотницкий, основоположник отечественного чувашского научного языкознания, сторонник идеи обучения детей на их родном языке. С 1875 года и до упразднения службы в 1903 г. инспектором служил просветитель чувашского народа И.Я. Яковлев.

1903 — в д. Чербай Ядринского района родилась Татьяна Степановна Максимова-Кошкинская (псевд. Тани Юн), первая чувашская киноактриса. Внесла бесценный вклад в развитие чувашского кино и театрального искусства. Исполнительница многих главных ролей в фильмах, созданных киностудиями «Чувашкино» и «Востоккино» в 1927-1932 годах. Фильмы с ее участием демонстрировались не только в СССР, но и за рубежом. Актерскую деятельность сочетала с работой по переводу на чувашский язык русской и зарубежной литературы. Автор книги воспоминаний «Иртн? кунсем-?улсем» (Дни и годы минувшие). Ее именем названа улица в Чебоксарах.

1935 — в д. Верхняя Чувашская Киреметь Аксубаевского района Республики Татарстан родился Алексей Александрович Трофимов, доктор искусствоведения, академик, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР и Российской Федерации. Занимался исследованием традиционных форм народного искусства с древнейших времен до современности, чувашской рунической письменности.

1952 — в Чебоксарах в семье будущего директора Чебоксарского завода электроизмерительных приборов Л.Ф. Башкирова родился сын Владимир, мастер спорта международного класса по альпинизму. Пять раз становился чемпионом СССР по альпинизму, покорил пять восьмитысячников мира. Погиб во время спуска с вершины в Гималаях в 1997 году. За высокие спортивные достижения, за верность и преданность альпинизму Владимир Башкиров награжден орденом «Эдельвейс» первой степени. Его именем назван туристический клуб в Чебоксарах.

29 января

1901 — в д. Синерь Аликовского района родился Аркадий Иванович Золотов, писатель, литературный критик, публицист. Работал директором рабфака, начальником Управления по делам искусств при Совнаркоме Чувашской АССР, председателем правления Союза писателей Чувашии. В разные годы редактировал газету «Канаш», журналы «Сунтал» и «Капк?н». Является одним из организаторов радиовещания на территории Чувашии. Перевел на чувашский язык «Мои университеты» А.М. Горького, роман Д.А. Фурманова «Чапаев» и др.

1968 — в Чебоксарах состоялось чествование первых лауреатов премии комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля: писателя Леонида Агакова, актрисы Нины Григорьевой, композитора Григория Хирбю, украинского писателя, автора романа «Сеспель» Героя Советского Союза Юрия Збанацкого. На торжестве присутствовала мать поэта Агафья Николаевна.

1974 — Чувашской АССР вручен орден Дружбы народов в ознаменование 50-летия СССР. Республика имеет ордена Ленина, Октябрьской Революции.

30 января

1937 — в д. Салугино Ядринского района родился Георгий Васильевич Краснов, народный писатель Чувашской Республики, профессор, почетный гражданин Ядринского района. Работал главным редактором Комитета по телевидению и радиовещанию Совета министров Чувашской АССР, председателем правления Союза писателей Чувашии, главным редактором журнала «Т?ван Ат?л». Автор более 30 книг разных жанров, либретто оперы А. Васильева «Чакка» и оперетты Т. Фандеева «Х?ри в??не туй килсен» (Свадьба).

1967 — в д. Кашмаши Моргаушского района родился Николай Валерьевич Смирнов, воин-интернационалист, первый Герой Российской Федерации из уроженцев Чувашской Республики. В 1994 году в бою против боевиков на таджикско-афганской границе отстреливался до последнего патрона, погиб с пулеметом в руках. Звезду Героя Российской Федерации от имени Президента страны вручили его матери. Имя Николая Смирнова носят 2-я застава Московского погранотряда, Чебоксарская средняя школа № 33 и улица в столице республики.

1972 — в концертном зале имени П.И. Чайковского прошло чествование победителей Всесоюзного конкурса артистов балета. Среди них — учащаяся Пермского хореографического училища, бывшая ученица чебоксарской школы № 2 Надежда Павлова, впоследствии народная артистка Чувашской АССР, РСФСР, СССР.

31 января

1926 — принята первая Конституция Чувашской АССР, признавшая официальными русский и чувашский языки.

1945 — в тяжелом бою при форсировании р. Одер погиб уроженец д. Троицкое Вурнарского района Алексей Иванович Иванов, наводчик орудия. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно.

Александр Вражкин