По «Пушкинской карте» можно будет сходить и в кино

Чувашия улучшила позиции в российском рейтинге по реализации федеральной программы «Пушкинская карта». В декабре прошлого года, напомним, республика находилась на 8 строчке рейтинга, сейчас — занимает 7 место среди 85 регионов страны и 3 место среди субъектов ПФО.

По данным Минкультуры России, на первом месте в рейтинге идет Татарстан, далее — Москва, Башкортостан, Санкт-Петербург, Волгоградская и Кемеровская области. Замыкают Топ-10 Чеченская Республика, Дагестан и Новосибирская область.

Как уже сообщала «СЧ», в этом году номинал «Пушкинской карты» заметно вырос. Каждый обладатель карты в возрасте от 14 до 22 лет может потратить на культурные события не три, а пять тысяч рублей. Из этой суммы 3 тысячи рублей по-прежнему заложены на посещение театров, музеев и концертных площадок, а еще 2 тысячи — на просмотр отечественного кино. До 1 февраля по поручению Председателя Правительства России Михаила Мишустина со стороны Минкультуры и Минцифры РФ будут обеспечены все условия для покупки билетов в кинотеатры по «Пушкинской карте».

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры Чувашии: «Со старта программы «Пушкинская карта» в Чувашии было приобретено более 112 тысяч билетов в театры и музеи за счет средств федеральной субсидии на сумму свыше 40,5 миллиона рублей».

А где можно будет посмотреть фильмы по карте? Сейчас в республике работают 25 кинозалов и кинотеатров, сообщили в Минкультуры Чувашии. Из них 19 кинозалов на базе 17 муниципальных учреждений культуры (по 2 кинозала в ДК «Химик» в Новочебоксарске и в РДК в Канаше), один — на базе ТЮЗа имени М. Сеспеля и 5 частных кинотеатров (один в Алатыре и четыре в Чебоксарах — без учета закрывшегося недавно «Мир Луксора»). Кстати, по количеству кинозалов, открытых в рамках программы Фонда кино в муниципалитетах Чувашия входит в 20-ку лучших регионов России. В министерстве также уточнили, что кинозал в Чувашском государственном театре юного зрителя имени Сеспеля уже готов в феврале принимать посетителей — так как ТЮЗ с сентября 2021 года участвует в проекте «Пушкинская карта» с театральными постановками. Готовятся присоединиться к федеральной программе и муниципальные учреждения культуры, на базе которых есть кинозалы, стать ее участниками могут и частные кинотеатры.