Жителя Индии в Чувашии научили кататься на коньках

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Парень из Индии Рауль Машаль приехал в Канаш в гости к друзьям. И — вместе с ними отправился на местный каток. Точнее — в спортшколу «Локомотив»- здесь на хоккейной коробке в рамках Декады спорта каждый день организуют массовое катание на коньках.

В фигурном катании гость из Индии попробовал свои силы впервые. Как признался сам Рауль для него это стало в некотором роде экстримом. Тем не менее с волнением он успешно справился и с удовольствием катался на коньках под музыку . А затем работники спортшколы устроили для Рауля Машаля небольшую экскурсию, рассказали ему о своей работе и угостили индийским чаем.

Как сообщают на сайте администрации города Канаш, Рауль был приятно удивлен таким гостеприимством и пообещал непременно непременно приехать в Канаш еще раз.

Опубликовано: 4 января 2022 г.


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