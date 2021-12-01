Пенсии за январь придут досрочно

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

График доставки пенсий за январь наступающего года скорректирован с учетом новогодних праздников, сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда.
Пенсионерам, получающим выплаты через кредитные организации в первую половину месяца, январскую пенсию перечислят не позднее 30 декабря. Тем, кто получал ее после 15 числа, деньги на счета придут по обычному графику доставки.
Доставка пенсий отделениями «Почты России» начнется с 4 января 2022 года по нижеследующему графику.
Сельские отделения почтовой связи доставят январские пенсии 4 января — за 5 и 6 января, 6 января — за 7 и 8 января, 8 января — за 9 и 10 января, с 11 января — по установленному графику.
Городские отделения пенсии выплатят 5 января — за 5 января, 6 января — за 6 и 7 января, с 8 января — по установленному графику.
Не позднее 30 декабря будут также профинансированы ежемесячные выплаты за декабрь текущего года одиноким родителям, воспитывающим детей с 8 до 16 лет (включительно) и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Опубликовано: 27 декабря 2021 г.


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