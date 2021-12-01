Сельский фестиваль стал республиканским

В селе Батырево прошел III фестиваль национальных культур «Мы — ветви одного дерева». Свое творчество со сцены культурно-досугового центра района продемонстрировали русские, чувашские, татарские, мордовские творческие коллективы Батыревского, Комсомольского, Яльчикского, Шемуршинского, Шумерлинского, Мариинско-Посадского и Чебоксарского районов республики.

Зародившийся в 2019 году как смотр творчества в рамках Бикшикского сельского поселения фестиваль нынче приобрел статус республиканского. Возможным такой праздник дружбы стал благодаря выигранному гранту Президентского фонда культурных инициатив. Автор проекта — руководитель Бикшикского народного театра Дания Салахова.

Кстати, нынешняя победа для нее не первая. В 2019 году «Ветви…» вошли в первую десятку на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в одной из номинаций, а в 2020-м проект был отмечен и правительством республики.