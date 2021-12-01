Картины с пленэра «ушли» в школы

В последние полтора десятка лет в России, Украине, Белоруссии набирает обороты пленэрное движение. Свой пленэр есть на родине почти каждого известного художника: Репинский — в Чугуеве, Левитановский — в Плесе, Пластовский — в Прислонихе, в Бузулуке — Малявинский… Это позволяет привлечь внимание к маленьким провинциальным городкам и деревушкам, из которых вышли великие живописцы, вдохнуть в них новую жизнь. И в то же время соприкоснуться с той природной красотой, без которой становление этих художников не было бы возможно.

В Чувашии регулярных пленэров тоже немало, и постоянно появляются новые. Почти ежегодно поездки по районам республики организуют союзы художников, в отдельную группу собираются художники-женщины, в деревни Батыревского района гостей приглашает Кокелевский пленэр, а в этом году впервые проводился пленэр имени Петра Егорова в Ядрине. Цель большинства из них — продвигать Чувашию через искусство. Показывать наши природные красоты, особенности культуры, нюансы менталитета художникам из разных уголков России и сопредельных государств. И, конечно, давать местным мастерам кисти и гостям возможность взаимодействия — чтобы они обменивались опытом, завязывали дружеские связи, планировали совместные проекты. Не стоит забывать и о том, что результатом работы становятся произведения — живописные полотна, рисунки, скульптура, часть которых остается у организаторов и пополняет фонды небольших местных музеев.

Уже второй год проводит пленэр и фонд «Созидание» — в рамках международного арт-фестиваля «Цвет времени. Чувашия». На этот раз в нем принял участие 21 художник, причем девять были из Чувашии, а остальные — гости из Санкт-Петербурга, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Владимира, Казани, а также Армении (г. Лениногорск) и Белоруссии (г. Лида). Пленэристы работали две недели в сентябре — писали в разных уголках Чебоксар, ездили в «Сурские зори», провели несколько творческих встреч и мастер-классов для учеников художественных школ, студентов и любителей живописи. Написали много красивых и даже довольно масштабных полотен и расстались, довольные проведенным вместе временем.

Но на этом работа организаторов проекта не закончилась. Картины, которые пленэристы оставили организаторам, не сложили в запасники фонда, а отправили в долгое путешествие. Параллельно со взрослым пленэром проходил конкурс для учащихся детских художественных школ — «Мой любимый уголок Чебоксар». На него было прислано 83 работы, и компетентное жюри с большим трудом выбрало из них 11 самых-самых. Вот в тех школах, где учатся победители, и проходят сейчас выставки участников пленэра. Часть картин выставлена в Чебоксарах, в школе имени Юрьева, а другая поехала в школу искусств в Кугеси.

Это особенно здорово, потому что ее ученикам организованно выезжать в художественный музей в Чебоксары по нынешним временам непросто, а музей Бичурина, при том что он очень активно работает с молодежью, все-таки очень небольшой. А тут, не отрываясь от учебного процесса ребята могут посмотреть работы представителей самых разных школ. Просторный выставочный зал, оборудованный в ДШИ, вмещает 25 картин «с воздухом».

На открытии выставки куратор пленэра Ирина Чипенко, исполнительный директор фонда «Созидание» Татьяна Андреева, живописец Викентий Лукиянов, а также основатель школы замечательный педагог Валерий Павлов устроили детям подробную экскурсию с разбором — кто из мастеров как работает, какие использует приемы и в каких случаях их можно применять. Вот «академики» — Антон Макаров и Владимир Кожевников из Санкт-Петербурга, вот темпераментная рука Натальи Бритовой из Владимира, казанскую школу представляют Елена Баймяшкина и Елена Острая. Из Нижнего Новгорода приехали Ирина Жемчужникова, Марина и Михаил Поляковы. Марина работает пастелью и создает собирательные образы мест, в которых побывала, — со зданиями, памятниками, людьми, деревьями, орнаментами — всем тем, что ей особенно приглянулось. Работы белорусского художника Александра Буйкевича тоже со своим особенным почерком — будто заводят нас в какой-то сказочно-мифологический мир с чувашским акцентом. Особое внимание посетителей привлек небольшой пейзаж Федора Помелова из подмосковного Протвино — вид на какой-то неприметный чебоксарский уголок написан настолько богатым и сложным серым, так интересно работают положенные в разных направлениях мазки и потеки краски, что рассматривать работу можно бесконечно. Федор, кстати, оказался большим любителем сельскохозяйственной техники и в Музее трактора сделал множество «портретов», ни один из которых, впрочем, не оставил в Чувашии.

Юные художники — зритель специфический, внимательный, вдумчивый, неравнодушный. Кое-кто из них и во время рассказа не выпускал карандаша из рук, то отмечая удачные находки, то схватывая черты лица говорящих и слушающих…