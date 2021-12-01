Уберут ли серость с подстанции

Без новых согласований

Закрашенные в серый цвет персонажи книги о Гарри Поттере на трансформаторной подстанции в столичном микрорайоне «Новый город» имеют перспективу снова выйти в цвет. Если уж не они, так другие яркие рисунки.

Эта история с перекрашиванием нашумела широко, попала и в федеральные СМИ. Напомним, рисунки из-под кисти художника были не просто яркими, но и якобы пугающими малышей — так посчитал родитель одного из детей и через соцсети пожаловался местным властям. После этого балансодержатель подстанции решил вернуть ей надлежащий вид и перекрасил будку. Ладно бы в какой-то желтый или голубой цвет, так ведь в серый, характеризующий, по мнению противников перекраски, эстетический уровень ретроградов…

Но дело не в цвете. Как пояснил редакции «СЧ» заместитель директора — главный инженер МУП «Чебоксарские электросети» Сергей Михайлов, на металлических конструкциях объекта не допускаются никакие надписи, кроме специальных одноцветных — оперативно-диспетчерское наименование, предупреждающие указатели и тому подобное. Что касается свободных стен, прямого запрета на нанесение посторонних надписей нет. Но для того, чтобы разрисовать подстанцию, требуется согласование с собственником подстанции проекта росписи. «Мы не против, понимаем момент…» — сказал Сергей Александрович.

Что ж, по логике получается — такого предварительного согласования не было? Но вот что говорит Евгения Федорова, начальник отдела маркетинга и рекламы компании «ИСКО-Ч», застройщика «Нового города»:

— Нанесение граффити на распределительные подстанции, расположенные на территории микрорайона, было согласовано с электросетями и городской администрацией еще в 2020 году. И те и другие принимали подстанции на баланс с нанесенными на них изображениями. Согласовано было также, какие знаки должны быть сохранены. Оформляли подстанции профессиональные художники. О том, что нужны еще какие-то дополнительные согласования и регистрация изменений в проектную документацию, мы узнали лишь 10 декабря из СМИ.

Есть свежие новости из мэрии Чебоксар. Как сообщила начальник управления информации, общественных связей и молодежной политики Татьяна Загоскина, на днях поступил звонок от ребят из общественной организации «Молодая гвардия» с предложением помочь восстановить граффити. У них якобы есть идеи по подготовке эскиза… В мэрии поддержали инициативу, но с соблюдением обозначенных условий, то есть после согласований с балансодержателем объекта и управлением архитектуры.

Хорошая инициатива. Но вопрос остается: если согласования, как заверили в «ИСКО-Ч», уже имели место, то зачем же еще раз согласовывать?

Тема эта, кстати, коснулась даже руководства республики. В разгар полемики в сетях появилось сообщение, будто это Глава Чувашии приказал закрасить подстанцию. Данное утверждение сводится к тому, что в Инстаграме Олега Николаева появилась жалоба от пользователя под ником @presents_21, написавшего, что 6-летняя дочка, проходя мимо граффити, сказала, что «ей страшно от рисунков лошади, совы, людей без головы». После этого якобы и были закрашены стены…

Как пояснили в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, это не может соответствовать действительности. «Решить проблему, значит, изучить позиции всех сторон, сделать так, чтобы мнения были услышаны и было найдено приемлемое для всех решение по принципу «побеждают все», — прокомментировали там.

В городской администрации также подтвердили, что поручений, и тем более официальных, по закрашиванию подстанции от Главы республики не было.

Кстати

У пользователя @presents_21 в Инстаграме история небогатая. Всего лишь пять публикаций: фотография слонов, три размытые картинки с той самой подстанции и недавнее фото — с изображением мумии из римского музея. И — ни одного подписчика…