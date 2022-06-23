Об этом замечательном художнике « СЧ» рассказала в ноябре прошлого года. Повод был тоже замечательный — картина уроженца Чувашии Евгения Емельянова, живущего сейчас в Санкт-Петербурге, стала победителем в народном голосовании проекта «Александр Невский».

До этого наш земляк побеждал и в других конкурсах, его работы выставлялись в Третьяковской галерее, Заксобрании Санкт-Петербурга, Главном управлении Минобороны страны. Но была у художника заветная мечта — привезти свои картины на родину. А правильным мечтам положено сбываться: вчера в рамках празднования Дня республики в Чебоксарах открылась выставка Евгения Емельянова «На своей земле».

В церемонии ее открытия приняла участие министр культуры Чувашии Светлана Каликова, вручившая художнику благодарность от Главы республики Олега Николаева за вклад в развитие изобразительного искусства. «Когда смотришь на работы Евгения Юрьевича, возникает абсолютное чувство гордости и за Чувашию, которая подарила всей стране такого великолепного художника, и за историю России, — подчеркнула Светлана Каликова. — Евгений Емельянов — главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Буквально недавно мы подписали с этим музеем соглашение о сотрудничестве. Это первая выставка в рамках этого соглашения, которая открылась на чувашской земле. Она приурочена к Году выдающихся земляков Чувашии. Мы очень рады тому, что эта выставка открылась еще и в канун Дня республики. Она является настоящим украшением культурной жизни Чувашии и Чебоксар».

«Евгения Юрьевича по праву можно назвать летописцем русской ратной славы, — отметила на выставке председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. — Его живописные произведения — это сочетание кропотливого титанического труда историка и высокого мастерства баталиста».

Сам же художник признался корреспонденту «СЧ», что от этой выставки у него ощущения особые: «Одно дело — когда ты выставляешься в больших городах, на чужой, так сказать, земле. И совсем другое — когда приезжаешь на родину, где многие тебя с детства знают и помнят, здесь особо сильно чувствуешь поддержку и внутреннее тепло».

Подробнее о выставке — в следующем номере «СЧ».

Выставка Евгения Емельянова — настоящее пособие для юных художников: «картинщиков», берущихся за военно-историческую тематику в республике, можно перечесть по пальцам. Фото Марии Готлиб