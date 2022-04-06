Аутопоэзис художника Дмитриева

Человек — чело века

Одна из самых ярких и удивительных коллекций в собрании Чувашского государственного художественного музея — произведения Ивана Дмитриева. Живопись, графика, вышивка, скульптура из дерева и папье-маше — все подвластно рукам этого необычайно разностороннего человека, полиглота и музыканта, чуваша родом из Новых Алгашей, не понаслышке знавшего творческую среду Москвы 20-30-х годов.

Талантливый художник, ученик Александра Древина и Дмитрия Кардовского — уже первая его выставка в 1938 году имела большой успех, он ушел в тень сразу после, скрываясь от посягательств на свободу личности и избегая всяческой конъюнктуры. Сегодня его работы хранятся в Третьяковке и Музее современного искусства в Москве, а также во многих музейных и частных коллекциях России, Германии, Турции, Франции. Его имя включено во всемирный рейтинг художников ХVIII-ХХI веков, формирующих мировое художественное наследие.

Творчеством Дмитриева уже много лет занимается главный хранитель музея Георгий Исаев, в рамках масштабных и камерных выставок проявляя разные его аспекты: демонстрируя то хрупкую красоту малых форм, то звучание чувашских мотивов, то исследуя эротическое в его искусстве. На этот раз выставку к 120-летию художника куратор вновь решил посвятить теме автопортрета. Вошедшие в экспозицию полторы сотни произведений — лишь некоторая часть всего, созданного в этом жанре.

«24 года назад, после завершения обучения в Москве, я организовал первую выставку автопортретов Дмитриева, — рассказывает Георгий Геннадьевич. — Она была гораздо масштабнее — хотелось обозреть все пространство, весь мир художника, выраженный таким образом. Теперь же я ставил перед собой более конкретные задачи — показать основные слои, планы этого выражения. Задумаемся, зачем человек рисует себя? Автопортрет может быть дневником, фиксирующим впечатления, состояния и эмоции (и это очень часто встречается в творчестве Дмитриева — приехал с дачи, сделал автопортрет, поставил время и дату), может быть разговором с самим собой, познанием себя. Но с какой бы целью ни создавался, он является проявлением внутреннего пространства человека во вне».

Первый уровень этого проявления, взаимодействия человека с миром — его лицо, на котором мы читаем следы времени и эмоций, влияние генетики и особенности характера, улавливаем тонкие душевные состояния. Этому слою посвящен в экспозиции первый зал.

Далее представлены портреты, отражающие второй слой, через который человек позиционирует себя в обществе. Здесь художник уделяет внимание одежде — социальной «коже» человека — и предметам профессии. Вот излюбленный, раз за разом повторяемый образ в шубе, которая сливается для автора с состоянием благополучия и успеха, энергичной, полной сил горячей молодости. А вот эксперименты с разнообразными головными уборами. Тюбетейки, шляпы, кепки, пилотка… Вместе с ними он будто бы примеряет разные образы — от молодого уверенного в себе живописца, покорителя Москвы до представителя мирной профессии, внезапно ставшего солдатом. Вот Дмитриев с кистями и скульптурами, за постановкой натюрморта (в образе художника) — и в разных ракурсах за фортепиано, с музыкантами. Попытка осмыслить, осознать свои отношения с музыкой проходит красной нитью не только в произведениях, но и в воспоминаниях и дневниках художника — с одной стороны, «дилетант», не имеющий в этой области профессионального образования, а с другой — человек, глубоко ее чувствующий, увлеченный, играющий и пишущий.

Следующий план, который обозначил куратор при построении экспозиции, — семья, детство, воспоминания о золотом времени благополучия и гармонии. От этого времени нужно удалиться, чтобы начать осознавать его. Дмитриев пишет себя рядом с отцом и матерью, во время учебы, будто бы черпая из этих светлых моментов уверенность и покой. Еще один, более широкий и отдаленный, круг — взаимоотношения с природой. Человек как он есть, открытый и обнаженный, в своем взаимодействии с миром.

Философски обосновывая свои построения, Георгий Геннадьевич опирается на понятие аутопоэзиса: «Познавая себя как личность, художник видит, чего ему не достает, и постоянно достраивает недостающее, вновь и вновь обращаясь к этому в творчестве».

…Всматриваться в это постоянно меняющееся лицо, в эти узнаваемые, но и каждый раз новые образы необычайно интересно — будто слушать рассказы тонкого и умного собеседника: отражаясь в них, неизменно узнаешь что-нибудь новое и про себя. Правда, стоит поспешить — выставка работает до 18 апреля. Ну а для тех, кто захочет узнать художника поближе, куратор совместно с дизайнером Олегом Улангиным подготовили печатное издание — своеобразный альбом, включающий хронику жизни и творчества художника с выдержками из его дневников, проиллюстрированную редкими фотографиями. Познакомиться с ним можно в научной библиотеке музея.

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