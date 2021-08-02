Посетители выставки «О чем твоя Россия?» рассказывают о своей стране

«Россия — это народ!»

Выставка, которую привезла в Чебоксары Санкт-Петербургская Галерея Старых, работает в художественном музее вторую неделю и привлекает большое внимание посетителей. Это тот редкий случай, когда скупые на слова современные зрители берутся за ручку и пишут в книгу отзывов.

«Выставка вызывает ностальгию о великом советском реализме. Она заставляет задуматься о будущем. Хочется надеяться, что изобразительное искусство поднимется и взлетит, но для этого должны быть стимулы и финансовые ресурсы».

«Наша страна предстает передо мной собранием совершенно разных и в какой-то степени противоречивых деталей, символов… Моя Россия о богатой событиями истории, о смятении и возможностях, о палитре самых разных мнений и оттенков, о темном, но и о светлом».

«Россия — это не здания, техника, поля, точнее не только это. Россия — это не чиновники, аппаратчики и функционеры. Россия — это народ. Пирен халах».

«Спасибо художникам за то, что смогли почувствовать огромный и дорогой нам ушедший пласт нашей истории — советскую эпоху. Столько света, добра и любви на этих полотнах — именно эти эмоции мы и несем в своем сердце в память о нашей Родине и бережно храним. Россия — это сила духа, любовь, жизнелюбие!»

«Я всегда знала, что и в наше время можно изображать героев труда и просто людей в мирной и творческой жизни».

В плотном потоке негативных и пугающих новостей, историй о миллионерах и эстрадных артистах люди соскучились по искусству «про них», которое рассказывает о чем-то понятном и близком, вселяет надежду и оптимизм. Как и сам меценат Александр Старых, зрители устали от пейзажей и натюрмортов и рады большим тематическим полотнам, поднимающим серьезные проблемы — чтобы было над чем подумать. Одна из самых любимых работ на выставке — картина Иосифа Чихории «75»: на зеленых обоях приколоты кнопками листки отрывного календаря — 9 Мая. Тысяча девятьсот сорок пятый, пятьдесят первый, семьдесят шестой, девяностый, две тысячи первый… Видно, как год за годом меняется оформление, как белеют, утрачивая «праздничный наряд», последние странички, и праздник постепенно превращается в обычный, ничем не примечательный день, вторник или четверг. Грусть об уходящем прошлом и неизбежное стирание памяти не оставляют никого равнодушным.

Как видно по отзывам, кое-кто из зрителей даже потерялся во времени, о наших ли днях идет речь — настолько по форме и содержанию работы участников выставки близки к социалистическому реализму, впрочем, изрядно расширившему свои узкие рамки. Элементы фантастического, вроде образа Ивана Царевича на ковре-самолете и Птицы Феникс — на картине Анны Злобиной про Крымский мост, или причудливое сочетание персонажей в «Снах о России» Андрея Ерофеева, выглядят органично и естественно. Ведь главное, что оценило большинство посетителей выставки — это искренность авторов и ощущение преемственности, связи между дорогим сердцу прошлым и днем сегодняшним.

Музей и Галерея Старых под впечатлением от зрительской активности решили объявить в Инстаграме конкурс на лучшее фото с подписью: почему именно эта работа отражает ваше представление о России (от детей принимаются и рисунки), а еще лотерею с розыгрышем призов по билетам — итоги будут подведены в день закрытия выставки, 5 сентября. И это не только возможность получить призы и подарки, но и хороший повод задуматься, что Россия для вас…

Фото Максима Васильева