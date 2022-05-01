В Чувашии восстанавливают агропортрет Андрияна Николаева

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В 2014 году в поле близ деревни Ельниково в Мариинско-Посадском районе появилась картина, выполненная необычным способом. Портрет легендарного космонавта, Героя Советского Союза, нарисовали не кистью и красками — создан он был с помощью трактора и мотоблоков. Почти за 8 лет агропортрет размером 100 на 115 метров утратил свой изначальный вид. В настоящий момент неравнодушные люди, студенты-волонтеры ведут восстановление ландшафтного портрета к 60-летию полета в космос Андрияна Николаева. Работы еще немало, кто готов помочь — может обратиться к сотрудникам Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.

Опубликовано: 12 мая 2022 г.


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