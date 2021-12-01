Гарри Поттер и серая краска

Ситуация с перекрашенной трансформаторной подстанцией в чебоксарском микрорайоне Новый город на выходных попала в ленты федеральных СМИ — рисунки по мотивам книг о Гарри Поттере были закрашены серой краской. Взволновавшую многих тему обсуждают и в администрации столицы республики. В пресс-службе мэрии сообщили, что поступили жалобы от родителей маленьких детей, что дети пугаются рисунков…

И балансодержатель трансформаторной подстанции, на которой были нанесены рисунки, не согласованные с ним, принял решение вернуть объекту первоначальный вид. В пресс-службе сообщают также, что в Чебоксарских электрических сетях тему с превращением городской среды в яркую и комфортную территорию поддерживают. Но, согласно правилам благоустройства, не допускается самовольная фрагментарная отделка фасадов, если иное не предусмотрено проектной документацией объекта. А строения повышенной опасности, такие, как трансформаторные подстанции, утверждают в организации, требуют особого внимания: на них должны быть видны предупреждающие знаки.

Как будут развиваться события? Подробности — в следующем выпуске «СЧ».