В Красноярске прозвучали стихи на чувашском

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Стихи Василия Давыдова-Анатри на вечере памяти прочитала активистка Красноярского объединения чувашей Татьяна Чеботарева. Фото автономии
В ноябре 2020 г. за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашии, духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения Глава республики Олег Николаев наградил Валентину Разманову памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области». Но получить награду она не успела…. Фото ВКонтакте

Наши красноярские соплеменники посвятили вечер 150-летию новой чувашской письменности и памяти одной из активисток национально-культурной автономии чувашей края, вице-президента организации Валентины Размановой, которая ушла из жизни в декабре 2020 года.
Такой вечер, рассказал президент автономии Геннадий Храмов, прошел в крае впервые: «Однажды участвовали мы в проводимом армянской диаспорой мероприятии под названием «Рифмы без границ», где и стихи на чувашском читали, и песни пели. А теперь сами решили подобный вечер провести. Да и повод значимый нынче у нашего народа — 150 лет новой письменности!».
Праздник прошел на ура. Хотя многие были огорчены, что из-за пандемии не смогли попасть во Дворец труда и согласия, где проходило торжество. Им пришлось удовлетвориться просмотром видео в социальных сетях.
На вечере звучали стихотворения Петра Хузангая, Михаила Юхмы, Василия Давыдова-Анатри, Константина Иванова, Василия Шартанова, посвященные родному языку. Читали их и взрослые, и молодые активисты автономии. Только взрослые на чувашском, а молодое поколение в основном на «великом и могучем».
«Надеюсь, что и молодежь скоро заговорит на родном, — был оптимистичен по телефону Геннадий Иванович. — По их просьбе при Доме дружбы народов Красноярска нынче открыли курсы чувашского языка. Такие же курсы заработали и в деревне Казанка Казачинского района».
В унисон чтецам звучали и выступления коллективов художественной самодеятельности — фольклорного «Юманл?х» (Дубравушка), вокального ансамбля чувашской песни «?е?п?л» (Подснежник). Неожиданный сюрприз выдал так называемый «свободный микрофон». Один за другим к нему стали выходить красноярские поэты-чуваши. Только оказалось, что пишут они на русском. Но пообещали, что в следующий раз порадуют произведениями на родном, так как записались на курсы чувашского языка.
Новым праздником довольны остались и гости, и сами участники. Поблагодарив инициаторов за возможность прикоснуться к родной культуре, они высказали пожелание проводить такие вечера чаще.

Опубликовано: 9 декабря 2021 г.


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