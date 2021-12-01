В Красноярске прозвучали стихи на чувашском

Наши красноярские соплеменники посвятили вечер 150-летию новой чувашской письменности и памяти одной из активисток национально-культурной автономии чувашей края, вице-президента организации Валентины Размановой, которая ушла из жизни в декабре 2020 года.

Такой вечер, рассказал президент автономии Геннадий Храмов, прошел в крае впервые: «Однажды участвовали мы в проводимом армянской диаспорой мероприятии под названием «Рифмы без границ», где и стихи на чувашском читали, и песни пели. А теперь сами решили подобный вечер провести. Да и повод значимый нынче у нашего народа — 150 лет новой письменности!».

Праздник прошел на ура. Хотя многие были огорчены, что из-за пандемии не смогли попасть во Дворец труда и согласия, где проходило торжество. Им пришлось удовлетвориться просмотром видео в социальных сетях.

На вечере звучали стихотворения Петра Хузангая, Михаила Юхмы, Василия Давыдова-Анатри, Константина Иванова, Василия Шартанова, посвященные родному языку. Читали их и взрослые, и молодые активисты автономии. Только взрослые на чувашском, а молодое поколение в основном на «великом и могучем».

«Надеюсь, что и молодежь скоро заговорит на родном, — был оптимистичен по телефону Геннадий Иванович. — По их просьбе при Доме дружбы народов Красноярска нынче открыли курсы чувашского языка. Такие же курсы заработали и в деревне Казанка Казачинского района».

В унисон чтецам звучали и выступления коллективов художественной самодеятельности — фольклорного «Юманл?х» (Дубравушка), вокального ансамбля чувашской песни «?е?п?л» (Подснежник). Неожиданный сюрприз выдал так называемый «свободный микрофон». Один за другим к нему стали выходить красноярские поэты-чуваши. Только оказалось, что пишут они на русском. Но пообещали, что в следующий раз порадуют произведениями на родном, так как записались на курсы чувашского языка.

Новым праздником довольны остались и гости, и сами участники. Поблагодарив инициаторов за возможность прикоснуться к родной культуре, они высказали пожелание проводить такие вечера чаще.