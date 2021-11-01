В Твери отобрать очки не получилось

После длительного перерыва в играх новочебоксарский «Сокол» продолжил свое выступление в рамках первенства НМХЛ. Первую остановку в выездном турне подопечные Сергея Нуржанова совершили в Твери, где встретились с местным коллективом «Тверичи-СШОР».

Хоккеисты «Сокола» практически три недели находились без игровой практики. Конечно, волею календаря первенства НМХЛ новочебоксарцы должны были играть матчи в родных стенах, но встречи против «Кристалла» и «Дизелиста» в начале ноября пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим хоккеисты поддерживали физическую форму только благодаря тренировкам, а нехватка игрового тонуса могла сказаться на противостоянии в Твери.

В свою очередь «Тверичи-СШОР» успешно шли по дистанции регулярного чемпионата — за последние десять матчей они уходили проигравшими со льда всего трижды, а в турнирной таблице первенства НМХЛ команда из Твери находилась в числе лидеров восточной конференции. Нашим молодым ребятам предстояли тяжелые матчи.

Уже на старте первой игры болельщики хозяев гнали своих любимцев в атаку. Новочебоксарцы блокировали броски по воротам своего вратаря Никиты Ткачука, стараясь ложиться под шайбу. Самоотверженная игра принесла свои плоды в конце периода — Иван Ландышев оказался в нужное время в нужном месте и добил шайбу в ворота, выведя «Сокол» вперед.

И до конца первой двадцатиминутки у новочебоксарцев проблем не возникло, но… Похоже, во втором периоде подопечные Сергея Нуржанова не сразу включились в игру — за первые семь минут отрезка наши хоккеисты пропустили три шайбы… Когда матч уже прошел свой временной экватор, Максиму Козлову удалось сократить отставание в счете и у новочебоксарских болельщиков, следящих за своими любимцами посредством экранов компьютеров, появилась надежда на положительный результат.

КСТАТИ Сейчас в первенстве НМХЛ за «Сокол» играют восемь воспитанников школы новочебоксарского клуба.

Нужно сказать, что в начале третьего периода хоккеисты «Сокола» не реализовали несколько убойных моментов, но как говорится: не забиваешь ты — забивают тебе, и хозяева снова отдалились от новочебоксарцев на расстояние двух шайб. Конечно, ребята из «Сокола» не сдались — Никита Матросов броском с отрицательного угла сократил преимущество, но на большее наших не хватило. А тверичи еще забросили шайбу в пустые ворота, оформив окончательный счет 5:3.

На следующий день состоялся второй матч, который прошел совсем в другом ключе. Зрители в Твери порой скучали на трибунах от отсутствия большого количества голов, но главное для них, что «Тверичи-СШОР», забросив в каждом периоде по шайбе, победили в игре со счетом 3:0, а у «Сокола» не получилось навязать серьезную борьбу.