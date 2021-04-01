Как и 60 лет назад в Чебоксарах отметили первый полет человека в космос

С мечтой о звездах

«Слава покорителям космоса! Ура, товарищи!» — праздничный митинг с оркестром и цветами по традиции прошел возле памятника Юрию Гагарину, открытого в Чебоксарах в день 15-летия исторического полета.

«Для нас — предмет гордости то, что в космос первым полетел гражданин СССР, — отметил на митинге Глава Чувашии Олег Николаев. — Мы гордимся и тем, что в числе трех претендентов на первый полет был уроженец Чувашии Андриян Григорьевич Николаев, и тем, что многие жители Чувашии посвятили себя служению и развитию космической отрасли».

Про покорителей Вселенной вспоминали вчера и в Шоршелах — музей на родине космонавта номер три с самого утра принимал гостей. Побывал здесь и Глава Чувашии — вместе с другими официальными лицами возложил цветы в часовне на могиле дважды Героя Советского Союза, космонавта Андрияна Николаева, посадил именную ель на аллее почетных гостей, познакомился с экспозицией музея, побывал в доме, где родился и вырос знаменитый земляк. «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева в селе Шоршелы ежедневно посещают сотни людей, — подчеркнул Олег Николаев. — Это место притяжения как взрослых, так и детей. И мы этот музей должны развивать, обновлять его облик. Перед правительством республики такая задача уже поставлена».

Фото cap.ru

По словам Олега Николаева, для многих пример первых космонавтов был путеводной звездой на жизненном пути.