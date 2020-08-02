С именем прославленного земляка

Говоря об эстафете, нельзя не упомянуть о нашем земляке, летчике-космонавте, дважды Герое Советского Союза Андрияне Николаеве. Ведь именно его памяти посвящен Фестиваль спорта прессы Чувашии — республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия».

Наше издание пристально следило за подвигами Андрияна Григорьевича. 12 августа 1962 года «Советская Чувашия» публикует сообщение ТАСС: «11 августа 1962 года в 11 часов 30 минут по московскому времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли выведен космический корабль «Восток–3». Корабль «Восток–3» пилотируется гражданином Советского Союза летчиком-космонавтом, майором товарищем Николаевым Андрияном Григорьевичем». Вот так имя нашего земляка узнал весь мир. А «СЧ» крупными буквами вывела: «Советский народ гордится подвигом космонавта Андрияна Николаева».

Незадолго до полета, как сообщает в этом же номере «СЧ», Андриян Григорьевич писал родным: «Возвратился с побережья Черного моря. Загорел хорошо. После возвращения хотел лететь в Чебоксары, к вам в гости, да меня вызвали на работу. Ничего, догуляю отпуск потом». «Хотел лететь в Чебоксары, а умчался в космос…», — констатирует автор рассказа о летчике-космонавте.

На протяжении четырех суток внимание всего мира было приковано к космическому полету. А «Советская Чувашия» посвящала своему герою львиную долю площадей, следила за телепередачами с борта «Востока-3». Вот беседа Никиты Хрущева с Андрияном Николаевым: «Космонавт доложил Н.С. Хрущеву, что полет корабля-спутника продолжается, самочувствие космонавта отличное. Все системы корабля работают отлично.

«Я вас слышу, товарищ Николаев, — сказал Н.С. Хрущев. — Я рад, что у вас хорошее самочувствие и что аппараты работают безотказно. Поздравляю вас и горжусь тем, что вы проявили мужество, совершая такой исторический полет».

О том, что этот исторический полет совершил уроженец Чувашии все узнали тут же. «Сразу же после передачи по радио сообщения ТАСС о запуске космического корабля «Восток–3» с майором Андрияном Григорьевичем Николаевым на борту, — сообщает «СЧ», — в редакции газеты «Советская Чувашия» непрерывно стали раздаваться звонки. На линии Москва. От имени многочисленных своих читателей горячие поздравления родным и землякам советского Космонавта–3 Андрияна Григорьевича Николаева просят передать редакции газет «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Сельская жизнь» и других центральных газет».

Не прошло и суток, как появилось новое сообщение: «В космосе — два небесных брата: Андриян Николаев и Павел Попович». В этом же полете были проведены первые эксперименты по радиосвязи между экипажами двух кораблей в космосе, выполнена программа научно-технических и медицинско-биологических экспериментов.

«Советская Чувашия» тут же отреагировала на результаты эксперимента: «Впервые в мире: радиосвязь космос-космос. Новый грандиозный успех советской науки и техники».

Полет 1962 года был не только первым многодневным полетом — Николаев первым из космонавтов отвязался от кресла и без скафандра парил в кабине в невесомости. Подвиг космонавтов вдохновлял на новые трудовые подвиги. Редакция газеты была завалена письмами и телеграммами от различных предприятий с обещаниями выполнить планы с опережением, а работники Чебоксарского электроаппаратного завода приняли решение сделать Андрияна Григорьевича почетным членом своего трудового коллектива и присвоить ему звание ударника коммунистического труда. «Гордимся тобой, Андриян!», «Ура — земляку!» — начинаются восторженные письма соотечественников.

На четвертый день полета газета опубликовала сообщение о том, что решением Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся от 13 августа новому парку в столице республики присвоено имя отважного сына чувашского народа, летчика-космонавта Андрияна Николаева. Также переименована в его честь улица Энтузиастов. Жители столицы ликовали. Улицы были заполнены людьми с портретами героя, с цветами и транспарантами.

Не оставались без внимания газеты и события тех дней в селе Шоршелы, на «малой родине» космонавта. «Эти четыре дня, пока продолжался беспримерный космический рейс вокруг нашей планеты, в Шоршелах внешне было все так, как бывает в любом селе в горячую страдную пору. И все не так. Этот дом с трепещущимися на ветру флагами, с портретом на фронтоне, с которого улыбается волевое и мужественное лицо, притягивая к себе мысли всех односельчан. Да и не только односельчан. С утра до вечера сюда приходили и приезжали десятки людей, чтобы посмотреть, где родился и вырос Космонавт–3, поклониться его матери, пожать руки его братьям и сестре».

Рассказала «Советская Чувашия» и о благополучном приземлении, и о письме, которое он тут же получил от мамы, о радушных встречах в Москве, торжественном приеме в Кремле. Спустя две недели после этого приема «Советская Чувашия» сообщает: «Сегодня в Чебоксары прибывает наш земляк, летчик-космонавт Андриян Николаев». Это было 2 сентября. Давая нашему корреспонденту интервью на борту самолета, Андриян Григорьевич собственной рукой написал: «Читателям «Советской Чувашии». Скоро наш самолет приземлится в Чебоксарах. На пути в родные края я испытываю большую радость. Горжусь трудовыми успехами земляков. До скорой встречи дорогие земляки! Большой, горячий вам привет! Борт самолета». С тех пор связь «Советской Чувашии» с Андрияном Николаевым не прекращалась.

«Весь проспект Ленина и улица Карла Маркса Чебоксар, а также прилегающие улицы были заполнены людьми. Всем хотелось пусть мельком, но все же увидеть героя. Я кое-как пробрался до площади Ленина, и тут появился автомобиль «ЗиС-110», с которого всех приветствовал наш покоритель космоса. Мы кричали «Ура», овации долго не смолкали», — вспоминает приезд Николаева один из очевидцев.

Вспоминая встречу того дня уже вечером, известный журналист Михаил Иванов, впоследствии главный редактор «Советской Чувашии», писал: «Андриян Григорьевич с большим интересом слушает рассказ о трудовых буднях своих земляков, о почетной космической вахте, которую несут в эти дни труженики городов и сел республики, о крылатой фразе, облетевшей Чувашию: «Работать так, как подобает землякам героя космоса!»

— А у шоршелцев как дела идут? — спрашивает он.

— Ваши односельчане молодцы. Хлеба нынче они вырастили прекрасные. Узнав о вашем подвиге, они решили дополнительно к плану сдать 300 центнеров зерна. Да плюс молока 50 тонн, — сообщают космонавту. — А колхоз «Победа», школа, в которой вы учились, теперь носят ваше имя.

Все село собралось, когда Андриян Григорьевич приехал в Шоршелы. При встрече сельчане пообещали ему: «Будем работать так, как подобает землякам героя космоса».

После первого полета Николаев связал свою жизнь с работой отряда космонавтов. В 1963—1968 годах он был командиром этого отряда. В 1968—1974 годах работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Проходил подготовку к полету по «лунной» программе, являлся командиром одного из экипажей. Николаев готовился и к полетам на кораблях типа «Союз». В марте 1963 года состоялись выборы в Верховные Советы РСФСР. Андриян Николаев был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР. С этого момента до 1993 года он представлял чувашский народ в высшем органе Российской Федерации.

Благодаря ему в республику поступали дополнительные капиталовложения на строительство жилья, школ, детских садов, больниц и т. д.

В 1970 году Андриян Николаев во второй раз полетел в космос вместе с Виталием Севастьяновым. Полет стал рекордным по времени — 18 суток (с 1 по 19 июня). И снова «Советская Чувашия» отслеживала каждый миг героев, бороздивших космическое пространство на «Союзе-9». Газета рассказывала о действиях космонавтов каждый день, расписывала каждый час полета.

Андриян Николаев часто бывал в Чувашии, не забывал своих земляков. И оборвалась его жизнь в Чебоксарах — на 75-м году, 3 июля 2004 года. Тогда он приехал в качестве главного судьи V Всероссийских летних сельских спортивных игр. «Нет! Он не умер, он средь нас…» Это строки из стихотворения племянника космонавта Сергея Николаева, написанные им в сильном душевном порыве на смерть дяди и опубликованные в «Советской Чувашии» в августе 2004 года. Как видим, они оказались пророческими. В республике все так же любят и чтят Космонавта-3, хранят память о нем. С 2004 года его имени посвящена эстафета газеты.

Фото из архива редакции

Восторженно встретили Андрияна Николаева чебоксарцы после его первого полета в космос.