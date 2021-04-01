Еще мы делаем ракеты…

1 Мая 1961 года. В колоннах праздничной демонстрации вместе с портретами вождей чебоксарцы впервые несут и портрет молодого симпатичного парня, первого космонавта Земли. На Чебоксарском электроаппаратном заводе портрет Гагарина доверили 26-летнему фрезеровщику Александру Захарову. Выбор не был случайным. Два года назад на завод пришла директива о создании нового цеха, в котором должны были выпускать электротехнические изделия повышенной сложности для военной и ракетно-космической отрасли. Именно в этом секретном цехе и работал Захаров.

«Для нас известие о новом производстве стало полной неожиданностью, — вспоминает Александр Матвеевич. — Утром прихожу, моего станка на месте нет. Нам сказали, что с этого дня мы начинаем работать на территории ЗЭиМа». (Затем новый цех захватил и этаж на ЗИПе, а в 1967 году получил отдельный корпус). Начальником цеха стал Василий Захаров. Набрали конструкторов, технологов, токарей, фрезеровщиков, строгальщиков, шлифовщиков, чуть позже — и сборщиц. «Опытные партии, видимо, уже выпускались в Центре подготовки космических полетов, — рассказал Александр Матвеевич в интервью газете «Электрик». — Нам были переданы чертежная документация, техусловия на каждое изделие. Начинали с азов. Для нас материал был совершенно новый, с большим содержанием никеля. Не знали, как производить его обработку, какие режимы резания применять».

Вместе с новым производством появились на заводе и военные представители. Секретность была строгая. И контроль — тоже строгий. «Предъявляет мастер партию реле — прежде чем их отправить, берут 2-3 штуки, разрезают и каждый элемент проверяют, — вспоминает Захаров. — Даже если какую-нибудь незначительную вмятину обнаружат, бракуют всю партию».

…Со временем спеццех стал заводом в заводе, ИПК «Реконт». И поныне он работает на военно-космическую отрасль. А ветераны производства в юбилейный День космонавтики планируют собраться вместе, вспомнить тех, с кем начинали работать в секретном цехе, — Клавдию Чиркову, Ивана Вишневского, Валентину Лаврову, Полину Сидорову и многих других.

Фото из газеты «Электрик»