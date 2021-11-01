В субботу состоится первое занятие в Национальной школе чувашской вышивки

Она создана по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева. Двухчасовые уроки будут проходить в творческой мастерской Музея чувашской вышивки в течение трех месяцев. Как сообщают в Чувашском национальном музее, на обучающий курс записались 18 чебоксарцев от 23 до 60 лет. Возраст учеников не ограничивали, как и уровень владения иголкой и пяльцами.

Но обязательным условием было наличие сертификата вакцинации. «Мы предполагали набрать в первую группу 10-12 человек, но занятия по национальной вышивке оказались очень востребованными.

В результате мы сформировали две группы. Кроме того, поступает много запросов на онлайн-курс, особенно из других регионов России, — рассказала директор национального музея Ирина Меньшикова. — Хочу успокоить и обрадовать чувашские диаспоры — музей разрабатывает и обязательно предложит видеоуроки и онлайн-курсы по чувашской вышивке». Запись в первый поток, к слову, уже завершилась. Но по окончании курсов, не исключено, будет проведен новый набор вышивальщиц.