Гражданин Нигерии осужден по делу о мошенничестве через сайт знакомств

Занесенный футболом…

Житель туманного Альбиона совсем затуманил мозги 42-летней особе из Чебоксар. Между лондонским денди и чебоксаркой, познакомившейся с ним по интернету, завязался бурный роман по переписке.

Темнокожий красавец, якобы военный, проживающий в столице Великобритании, не скупился на комплименты и заверения в вечной любви. Он давно мечтал о супруге из России, пока, наконец, не нашел ее в Чувашии. Вскоре «обожаемая» и «несравненная» получила от заграничного жениха сообщение об отправленном в Чебоксары чемодане с мехами и драгоценностями. Оставалась малость — оплатить доставку ценного груза до столицы республики.

Потом возникли «неприятности на таможне», так как ювелирные украшения не были задекларированы должным образом. Опечаленная невеста, естественно, сделала перевод и для внесения залога. К тому же виртуальный возлюбленный обещал, что среди мехов она найдет и пачку купюр, компенсирующую все ее расходы.

Но приключения чемоданчика в России на этом не закончились, в отличие от денежных сбережений влюбленной горожанки, которая в ожидании посылки уже перечислила больше полумиллиона рублей. Вместе с деньгами, не попрощавшись, испарился и «англичанин», как только его «любовь» дала понять о своей финансовой несостоятельности и отказалась делать последующие переводы. Так и не получив ни своего чемодана, ни новых весточек от друга по переписке, дама обратилась в полицию.

Занявшихся этим делом оперативников отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике ждали открытие за открытием. Полмиллиона потерпевшей ушли на счета гражданки Нигерии, а снимать переводы к банкоматам в подмосковной Балашихе являлся их соотечественник — осевший под Москвой нигериец.

После того, как был установлен адрес предполагаемого преступника, в служебную командировку из Чувашии в Балашиху выехала оперативная группа. И выяснилось, что под личиной английского военнослужащего скрывался 29-летний футбольный фанат, прибывший в Россию на чемпионат мира 2018 года по паспорту болельщика. Вопреки правилам, после окончания соревнований мужчина не уехал обратно, а зачем-то остался в нашей стране. И, по всей видимости, нашел «благодарную аудиторию» в интернете с высоким спросом на яркую внешность и щедрость обещаний.

Одно из них африканцу пришлось-таки выполнить. Правда, к чувашской невесте смуглый принц прибыл не на белом коне, а в полицейской машине и под конвоем. И вместо романтического свидания в Следственном управлении УМВД России по г. Чебоксары паре организовали очную ставку в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере».

Такого экзотического дела в производстве специализированного отдела по расследованию мошенничеств еще не было. По словам начальника подразделения подполковника юстиции Сергея Яковлева, для выяснения всех обстоятельств в Чебоксары пришлось доставлять не только брачного афериста, но и его соплеменниц, на счета которых были осуществлены переводы. Паспорт одной из девушек оказался поддельным.

Дело в отношении «заигравшегося» футбольного фаната рассматривалось в Новочебоксарском городском суде. Мошенника, который полностью возместил ущерб пострадавшей, признали виновным и приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей. В ближайшее время осужденный будет депортирован из Российской Федерации, которую в ином случае, наверное, не покинул бы никогда…