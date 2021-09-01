За газовую трубу платить не надо

Первый этап программы догазификации в нашей республике может завершиться до конца 2022 года.

Бесплатное подведение газа до границы земельного участка, на котором расположено домовладение, проводится по поручению Президента страны как дополнительная мера поддержки населения, напомнил Глава Чувашии Олег Николаев на торжественном мероприятии в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности. «На первом этапе этой мерой поддержки в республике смогут воспользоваться 3720 домовладений, — сообщил он. — Сейчас муниципалитеты активно принимают заявки на проведение работ, уже подано порядка 900 заявлений. Завершить все мероприятия планируется до конца 2022 года».

Глава Чувашии подчеркнул, что благодаря слаженной работе газовиков «голубое топливо» поступает в дома сотен тысяч жителей Чувашии. А директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов заявил о скором вводе в эксплуатацию газопровода в чебоксарском Заволжье. «На днях, — сообщил он, — будет подписан акт ввода в эксплуатацию объекта протяженностью 52 километра, который будет доставлять газ до всех потребителей Заволжья». Кроме того, по словам Мифтахутдинова, выполнено поручение Главы республики по обеспечению газом мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе.