Российский футбольный союз запускает в Чувашии проект «Футбол в школе»

Начиная с 1 сентября участниками программы станут семь общеобразовательных школ республики. В их числе оказались по две школы из Чебоксар и Шумерли, еще по одной из Новочебоксарска, Алатыря и поселка Вурнары.

В ходе проекта каждый третий урок физкультуры на постоянной основе будет посвящен популярной командной игре, а занятия по футболу будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. Необходимый спортивный инвентарь для проведения футбольных уроков будет закуплен и поставлен за счет союза. Помимо Чувашии в список регионов также попали Санкт-Петербург, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Свердловская и Ярославская области, а также Республика Татарстан.