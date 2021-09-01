В Чебоксарах отметили Международный день бокса

«На центральной площади нашего города прошел спортивный праздник, приуроченный к Международному дню бокса» — примерно такие фразы сейчас наверняка можно прочитать во многих региональных СМИ. Пишем эти слова и мы: в международный и всероссийский флешмоб, посвященный боксу, с радостью влилась и Чувашия. Благо и у нее имеются свои традиции.

В Чебоксарах празднование прошло на Красной площади, где был установлен боксерский ринг. Он, в свою очередь, стал местом для поединков с участием спортсменов из ряда городов Чувашии. Оживление было и рядом с рингом: здесь проходила массовая тренировка «Бой с тенью» с участием спортивных школ. Вел занятие тренер Спортивной школы имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова мастер спорта Евгений Титов в тандеме со своим воспитанником Егором Ивановым.

«Я от всей души поздравляю всех с Международным днем бокса! Такие мероприятия очень важны не только для популяризации вида спорта, но и максимального вовлечения нашей молодежи в занятия спортом. Желаю всем спортсменам успеха, никогда не лениться, всегда двигаться вперед, если вдруг упали, то обязательно вставать. Ведь проигрывает не тот, кто упал, а тот, кто, упав, не встает», — сказал, обращаясь к участникам праздника, Глава Чувашии Олег Николаев.

Международный день бокса вошел в перечень международных спортивных дат в календаре в 2018 году. Как правило, он празднуется 22 июля, однако на этот раз массовое мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса на новую дату, 27 августа. Выбор не случаен: именно в этот период в 1974 году в Гаване проходил первый чемпионат мира по боксу.

В разные годы этот турнир открывал плеяды ярких отечественных боксеров. Она пополнилась и чувашскими спортсменами. Так, на чемпионате мира-1978 в Белграде триумфатором соревнований в весовой категории до 63,5 кг стал наш Валерий Львов. Он, как и чемпион Европы-1983 (в категории до 71 кг) Валерий Лаптев, были почетными гостями праздника в Чебоксарах, оба вызвали оживленный интерес со стороны официальных лиц, любителей спорта, журналистов…

Оба легендарных спортсмена уверенной походкой вновь вышли на ринг, но уже, как вы понимаете, не для участия в поединке, а ради приветствия в адрес тех, кто неравнодушен к боксерскому сообществу, а также тех, кто, глядишь, как раз и вольется в его ряды.

Лаптев выразил уверенность, что при соответствующем отношении к делу, упорстве, трудолюбии, им предстоит защищать честь нашей республики и страны на самых высоких соревнованиях. «Мы в этом уверены. Они обязательно вырастут, станут настоящими мужчинами, гражданами нашей страны. И в честь их побед будут звучать гимны Чувашии и России. Ребята, успехов вам, дерзайте, у вас обязательно все получится. Мы вас будем поддерживать и болеть за вас!» — обратился к юным спортсменам герой чемпионата Европы-1983.

Солидарен с ним и Львов. «Я очень рад такому празднику в честь бокса. Бокс — действительно джентльменский вид спорта. И кто им занимается серьезно, может стать и олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Хочется, чтобы чувашский бокс снова восстановился и появились новые чемпионы», — выразил он надежду.

По словам Валерия Константиновича, он получил большое удовольствие от праздника бокса. «Все хорошо, все здорово, — сообщил он корреспонденту «СЧ». — Радует, что народ пришел, смотрит, радует, что в Чувашии существует знаменитая школа бокса. Погода немножко подвела. Но на ринге, конечно, теплее».

С датой проведения массового праздника связано и другое крупное мероприятие, а именно — проходящий в эти дни в Кемерово чемпионат России по боксу. Автор этих строк вот-вот отправится на этот турнир в качестве корреспондента «Интерфакса». Заодно планировал пообщаться и с чувашскими спортсменами. Но — вот незадача! — в протоколе участников чемпионата ни одного нашего боксера не оказалось.

«Это связано с нашей тренерской работой, может где-то недорабатываем, — признает Валерий Лаптев. — Плюс ушли асы, а новые пока не набрали достаточного опыта». Впрочем, наши ветераны не теряют оптимизма: «Я думаю, что уровень чувашского бокса со временем будет получше, потихоньку все наладится. Тем более у нас руководство республики и города развивают бокс», — сказал «Советской Чувашии» Львов.

Что ж, будем надеяться, что в республике действительно появятся новые мастера, способные составить конкуренцию на соревнованиях самого высокого уровня. Кстати, уже при выключенном диктофоне Львов сказал корреспонденту о том, что с особым почтением относится к газете «Советской Чувашии», читает ее регулярно. Нам приятно, Валерий Константинович!