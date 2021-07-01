Золотая игла Марии Симаковой

Так назвал свою новую книгу-альбом об известной мастерице-вышивальщице, отдавая дань ее творчеству, искусствовед Геннадий Иванов-Орков. Презентация издания, прошедшая на прошлой неделе в Чебоксарском районе, вылилась в теплый душевный праздник ее памяти.

«Сама сделала себя»

В новеньком Доме культуры деревни Яуши было удивительно тепло и уютно. Ознакомиться с новой книгой о знаменитой соотечественнице и почтить ее память (Марии Симаковой не стало 23 января 2021 года) собрались друзья, родственники, коллеги, почитатели ее творчества. Вспоминали о совместной работе, тепло и много говорили о том, каким замечательным человеком была прославленная вышивальщица.

Мария Васильевна — единственный народный мастер по чувашской вышивке, удостоенный звания «Заслуженный художник Российской Федерации». Такого признания девочка-полусирота (мать умерла, когда Марии было три года), не знавшая в детстве уроков рукоделия, не получившая профессионального образования, добилась исключительно благодаря своему трудолюбию и настойчивости. Всю свою 55-летнюю творческую деятельность Мария Васильевна стремилась сохранить традиции ручной счетной вышивки, за что ее ценили, любили и награждали титулами. Мария Симакова — народный мастер Российской Федерации, заслуженный работник культуры Чувашии, член Союза художников России, Почетный гражданин Чебоксарского района.

Путь к славе был не прост, ее пример может служить «наукой другим». Как говорила сама художница, «моими университетами была жизнь». Уже в 6 лет ей пришлось «идти в люди» — стать нянечкой, а в 12 лет — работницей колхоза «Урожай», труд там она совмещала с учебой в школе. После окончания семи классов девушка пешком пошла в Чебоксары, устроилась в Чувашстройтрест разнорабочей. «Жила в общежитии. В комнате 20 человек, а мне казалось, что попала в сказку: свой угол, своя постель, одеяло, белье…» — вспоминала о тех годах Мария Васильевна.

В Чебоксарах девушка встретила будущего мужа Николая Симакова. В 1956 году в составе комсомольско-молодежного отряда они уехали поднимать целину в Казахстан, где и создали семью…

В знаменитую Альгешевскую артель художественной вышивки «Паха т?р?» Симакова пришла в 1965 году простой исполнительницей-вышивальщицей и выросла до самобытного художника. «Трудолюбие, усидчивость и творческое отношение к процессу вышивания, а также тесное сотрудничество с коллегами были основными факторами для превращения исполнительницы Симаковой в художницу декоративно-прикладного искусства», — пишет в книге Иванов-Орков. По его словам, «она сама сделала себя. Многому училась у своих коллег. Стремилась стать художником, и стала». «Вышивальщица, лаборантка, закройщица, профессиональный художник… Это очень интересная карьера, чем меня и заинтересовала», — признался Геннадий Николаевич, рассказывая историю создания книги.

Эпоха славных промыслов

Книга-альбом состоит из трех глав. Первая, названная «Человек беспокойного века», — биографическая, знакомит читателя с непростой жизненной дорогой мастерицы. «…В ее ранней биографии было почти сиротское детство, прощание с «колхозным раем», упорное освоение взрослых профессий, затем работа в дальних целинных полях». «Увы, я осталась сиротой в три года и мать свою практически не помню. Не было в моем детстве маминых узоров, уроков вышивания, цветных нитей и лоскутков, нарядных украшений», — приводятся отрывки из ее воспоминаний.

Рассказывается в книге и о семье народной мастерицы, о детях, внуках, правнуках (у Марии Васильевны богатое продолжение — шесть внуков и семь правнуков). Дочери и внучки умеют вышивать, хотя по жизни занимаются другими делами.

НИКОЛАЙ ХОРАСЕВ,

глава администрации Чебоксарского района: — Мария Васильевна была редким мастером, она стремилась не только возродить, но и сохранить, обогатить глубокие народные традиции чувашской вышивки. Более 50 работ хранятся в музее «Бичурин и современность», но хранятся в запасниках. Наша задача — построить отдельное помещение, где будут выставлены ее работы, чтобы люди могли приходить и знакомиться с творчеством заслуженного художника России.

Главы «Эпоха славных промыслов» и «Чувашские узоры — навсегда» повествуют о становлении народного мастера, зарождении интереса к традициям чувашской культуры, о характерных особенностях творчества и достижениях. «Образно говоря, от природы ей достался невысокий рост, что с ранней юности усугублялось и постоянными физическими нагрузками, но по мере продвижения по ступенькам творчества Симакова словно выпрямлялась, обретала зрелость, уверенность, опыт и художественный вкус».

«Наша работа требует внимания и больших знаний, чтобы вышивка была подлинно чувашской, — приводятся в тексте слова Марии Васильевны. — Поэтому для важных изделий я беру древние мотивы, стараюсь нарисовать их, скомпоновать вначале на бумаге».

АЛЬБИНА ЕГОРОВА,

председатель Государственного Совета Чувашской Республики: — Мария Васильевна была человеком большого трудолюбия, мы воспитывались на ее примере — я являюсь ее племянницей. Выражаю искреннюю благодарность автору, всем, кто помог выпустить книгу. Уверена, эта книга-альбом будет хорошей базой для молодых, только начинающих специалистов…

Альбом содержит богатый иллюстративный материал (фотографы — Александр и Ольга Агатеевы), представляющий 1980-2020 годы деятельности — вышитые произведения, начиная от элегантных салфеток до национальных платьев, декоративных полотенец и огромных торжественных панно. Например, панно «Древо жизни», где необычно соблюдая традиции чувашской вышивки, вышиты имена более двадцати знаменитых людей Чувашии.

Сегодня работы Симаковой хранятся в собраниях ведущих музеев страны, в частных коллекциях и за рубежом. Представительны коллекции (130 предметов) Чувашского национального музея и музея «Бичурин и современность» (более 50 работ).

Завет народного мастера

Министр культуры Светлана Каликова дала изданию высокую оценку: «Книга получилась очень яркой, интересной, полезной, эксклюзивной». Отметив, что работы Марии Васильевны — огромная ценность, Светлана Анатольевна заверила, что издание дойдет до всех библиотек, как школьных, так и муниципальных: «Подрастающие поколения должны учиться на работах народных мастеров». Республиканские власти, по ее словам, сегодня уделяют большое внимание сохранению и развитию культуры и народных традиций, ведут работу по созданию Школы вышивки. «Мария Васильевна была счастлива, что ей удалось стать участником первого праздника Дня чувашской вышивки и пожелала, чтобы и в дальнейшем в этот день в Музее чувашской вышивки демонстрировались ручные изделия мастериц республики», — озвучила министр пожелание художника и заверила, что постарается выполнить этот завет.

По общему признанию участников вечера, «Золотая игла Марии Симаковой» — необходимая всем нам память. Она дает большой импульс для изучения родной культуры, выявления таких людей, как Мария Симакова. Автор книги, Геннадий Иванов-Орков, обратил внимание на то, что издание о знаменитой народной мастерице лишь первая книга серии «Традиции, вышивка, художник»: «Мы запустили серию. Она должна продолжиться разговором о профессиональных художниках Чувашии, которые изучают и развивают чувашскую вышивку».